Mario Abdo y Jair Bolsonaro posponen definir la tarifa de energía de Itaipú debido al mal clima

Los presidentes de Paraguay y Brasil no pudieron definir la tarifa de energía de Itaipú en la fecha establecida debido, literalmente, al mal clima. Jair... 14.12.2021, Sputnik Mundo

Ambos jefes de Estado debían sostener una reunión el 13 de diciembre para abordar la tarifa de energía de Itaipú en el Departamento de Alto Paraguay, tras la firma de un contrato para la construcción del Puente Bioceánico que unirá a Paraguay y Brasil desde Carmelo Peralta hasta Puerto Murtiño.Las lluvias no hicieron posible tampoco la firma del contrato.El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, que asistió al evento indicó que Bolsonaro volverá a Paraguay para colocar la piedra fundamental de la construcción a inicios de enero."[Jair Bolsonaro] se encuentra muy apenado por no poder estar presente (…) Vino hasta Campo Grande en avión y ahí se encontró con la inclemencia del clima. Vamos a volver en muy poco tiempo en homenaje a los lazos de amistad", dijo en su discurso.Paraguay busca mantener el precio de la tarifa de Itaipú en dólares 22,60 kW-mes, pero Brasil propuso bajar la tarifa a dólares 18,95 kW-mes. Los gremios de producción, industria, comercio y los servicios piden que la tarifa de Itaipú no se vea reducida el año próximo teniendo en cuenta el escenario actual.

