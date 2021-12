https://mundo.sputniknews.com/20211214/los-halagos-a-checo-no-paran-eres-nuestro-amo-mexicano-de-la-defensa-1119323707.html

Los halagos a 'Checo' no paran: "Eres nuestro amo mexicano de la defensa"

Los halagos a 'Checo' no paran: "Eres nuestro amo mexicano de la defensa"

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez cierra 2021 con mariachi y una serie de reconocimientos a su capacidad por haberse defendido de Lewis Hamilton en el... 14.12.2021, Sputnik Mundo

Las imágenes dieron la vuelta al mundo en segundos: un temerario mexicano a bordo de un Red Bull Racing a toda velocidad le cerraba el paso a Lewis Hamilton en la carrera de Abu Dabi.En las rectas y en las curvas, Checo frustró el deseo del británico de convertirse, otra vez, en campeón de la máxima categoría del automovilismo. Gracias a él, su compañero de equipo, el holandés Max Verstappen, se cubrió de gloria al llevarse el Campeonato Mundial de Pilotos.Los halagos en México y el mundo hacia el piloto jalisciense no se hicieron esperar.Y es justamente este 14 de diciembre que su escudería —a la que apenas llegó este año— lo reconoció con un nuevo mote: "El amo mexicano de la defensa". Sin sus maniobras, Red Bull Racing se hubiese ido con las manos vacías, porque el Campeonato Mundial de Constructores se lo llevó Mercedes.En Países Bajos, el piloto mexicano ha levantado tanto interés como el triunfo de Verstappen. Hasta le llevaron mariachi a distancia en un programa de la cadena europea RTL. Mientras proyectaban las imágenes de Sergio Pérez, un mariachi cantó en vivo el tema de El Rey, de José Alfredo Jiménez.Además, ofreció una disculpa por la que, reconoció, fue una "escena" del futbolista Arjen Robben, quien se tiró en el Mundial de Brasil 2014 cuando Países Bajos jugó contra México en octavos de final. El árbitro marcó penal por aquella supuesta falta y el equipo mexicano quedó fuera del torneo."Ofrecemos una disculpa… Vamos a compensar esa falta. ¿Cómo? No lo sé aún, pero se los prometo", comentó el presentador.Luego de su participación en el Gran Premio de Abu Dabi, celebrado el 12 de diciembre, el mexicano agradeció en redes sociales el apoyo recibido y lamentó no haber subido al podio, aunque el próximo año ya se perfila como uno de los favoritos de la Fórmula 1.

