Liga América Latina: el grupo que busca posicionar a la región en la carrera espacial

Liga América Latina: el grupo que busca posicionar a la región en la carrera espacial

Con estudios y monitoreo de clima espacial, cuatro instituciones de México, Argentina, Brasil y Chile buscan posicionar a la región en los avances en dicho... 14.12.2021

2021-12-14T20:52+0000

2021-12-14T20:52+0000

2021-12-14T20:52+0000

américa latina

brasil

chile

argentina

espacio exterior

méxico

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

🪐 astronomía

El Instituto de Geofísica de la UNAM, en México; el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Universidad de Buenos Aires, Argentina, y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile firmaron un protocolo de intenciones para colaborar en estudios y monitoreo de clima espacial. Esto, aseguran los expertos, les permitirá posicionarse como líderes en esta área en Latinoamérica. Con esta alianza los firmantes forman la Liga América Latina Leage for Space-Weather (ALL4Space). ¿En qué consiste el plan? El coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, William Lee Alardín, indicó que el protocolo tiene que ver con la investigación y generación de conocimiento, prevención y mitigación de riesgos, así como recomendaciones de política pública. Además, destacó que alrededor del clima espacial no se puede hacer investigación, supervisión y monitoreo si no es de manera internacional. ¿Qué es el clima espacial? El clima espacial se define como la medición y el análisis del conjunto de propiedades físicas del sol, el medio interplanetario, la magnetosfera, la atmósfera y la superficie terrestre que se encuentran influenciadas directa o indirectamente por la actividad solar y las cuales tienen un impacto en la infraestructura, tecnología, sociedad y salud, de acuerdo con la UNAM. En el caso de México, el monitoreo de las tormentas solares y sus efectos en el entorno espacial del planeta es considerado como un asunto de seguridad nacional, recordó el director del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM, José Luis Macías Vázquez. El director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, Clezio Marcos de Nardin, consideró que la sociedad aún no sabe las implicaciones del tema y por eso las potencias de la región deben trabajar en grupo. "Con esta colaboración estamos iniciando un pacto que va a blindar a nuestras sociedades. Pronto vamos a incluir a otros países igualmente importantes en clima espacial de nuestra región", dijo. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Reboreda, precisó que se trata del impulso inicial para fortalecer la colaboración. "El ejemplo de un consorcio como este, muestra la enorme potencialidad que tiene la investigación en space weather para ayudar a resolver problemas que afectan, en este caso particular, a la aeronavegación civil", estimó el argentino. En tanto, para el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Raúl Morales Segura, la investigación "permite visualizarnos como una comunidad científica latinoamericana a nivel mundial en clima espacial".

brasil

chile

argentina

méxico

2021

brasil, chile, argentina, espacio exterior, méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), astronomía