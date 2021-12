La posible incorporación del polémico exgobernador de Baja California al gabinete de AMLO

https://mundo.sputniknews.com/20211214/la-posible-incorporacion-del-polemico-exgobernador-de-baja-california-al-gabinete-de-amlo-1119325578.html

El exgobernador del estado mexicano Baja California por Morena Jaime Bonilla podría integrarse al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador como... 14.12.2021, Sputnik Mundo

Quien entre 2019 y 2021 fuera mandatario de la entidad fronteriza, ubicada en el extremo noroeste del país, podría ser nombrado por López Obrador como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Socialy Asuntos Religiosos de la Segob, cargo que actualmente ocupa Rabindranath Salazar Solorio, aseguran los medios.El exmandatario de Baja California se reunió este martes 14 de diciembre en Palacio Nacional con el presidente mexicano y fue consultado por la prensa a su salida del recinto gubernamental sobre el nuevo nombramiento, aunque no dio respuesta, de acuerdo con medios locales.Previo a su encuentro con el presidente, Bonilla compartió un video en sus redes sociales donde expresa su respaldo al Gobierno federal y la llamada Cuarta Transformación."Seguimos en este movimiento de la 4T apoyando a nuestro presidente y a los buenos gobernantes que sí la representan", declaró en el videomensaje el exmandatario local."Como dice nuestro presidente: ‘El pueblo es sabio, ya no se deja engañar’, la comunicación es la principal herramienta que tenemos todos los ciudadanos para transformar este país y mejorar la calidad de vida de todos y de todas. Viva la cuarta transformación, viva Baja California", añadió Bonilla.El nombre del exgobernador sonó en 2019 luego de una consulta ciudadana sobre la ampliación de su mandato realizada en Baja California donde solo participó el 1,9% del electorado del estado. Los resultados fueron beneficiosos para Bonilla: 82% dieron el sí, mientras que el resto dijo que no. La reforma que prosiguió al artículo Octavo de la Constitución de Baja California, la cual permitía ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla, fue declarada inválida e incostitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).En repetidas ocasiones López Obrador ha señalado que busca integrar a gobernadores salientes a su gabinete como representantes diplomáticos o funcionarios. En este contexto, El Sol de México informó que será Bonilla será nombreado por el presidente como el nuevo subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.En ese sentido, ha hablado de sumar a su equipo de trabajo a Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa; Javier Corral, exmandatario de Chihuahua; Héctor Astudillo, de Guerrero; Antonio Echevarría, de Nayarit, y ahora es posible que sume a Bonilla.El presidente justificó la perspectiva asegurando que el gobierno debe ser plural y representar a México en su diversidad política e ideológica, en vez de incluir únicamente una línea de voces.

