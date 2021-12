https://mundo.sputniknews.com/20211214/la-pandemia-triplico-los-trastornos-de-salud-mental-en-los-menores-de-espana-1119312939.html

La pandemia triplicó los trastornos de salud mental en los menores de España

MADRID (Sputnik) — La pandemia trajo a las vidas de niños, niñas y adolescentes nuevas preocupaciones y miedos que agravan la magnitud de los problemas de... 14.12.2021

Este estudio, elaborado a partir de 2.000 encuestas a padres y madres, señala que la manifestación de trastornos mentales (como la depresión o la ansiedad) se triplicó en niños de 4 a 14 años: los padres aseguran detectar este tipo de desórdenes en un 3% de los menores, cuando la última estadística al respecto —que data de 2017— era del 1%.Asimismo, la detección de trastornos de conducta (como la hiperactividad) crece de forma notable, pasando del 4 al 7%. "Se han disparado todas las alarmas a causa de la pandemia, aunque los problemas de salud mental no son nuevos", señaló Andres Conde, director general de Save The Children para España, durante la presentación del informe.Pensamientos suicidasUno de los principales hallazgos de este estudio es que un 3% de los niños y adolescentes del país manifestaron pensamientos suicidas a lo largo de 2021, algo que solo permite vislumbrar la punta del iceberg del problema.En esa línea, el informe señala que "el pensamiento suicida no es fácil de contar ni de escuchar", por lo que "es probable que muchas familias no conozcan lo que está sucediendo" en la cabeza de sus hijos. En 2020 se suicidaron 61 niños y adolescentes en España, lo que supone el 31,1% de las muertes por causas externas, solo superada por los accidentes de tráfico.El informe de Save The Children detalla que la pandemia disparó la demanda de atención en las líneas telefónicas de atención al suicidio. En 2020 se atendieron en España un total de 160.456 llamadas, un 38% más que el año anterior. De ellas, alrededor de 3.000 procedieron de menores de edad.Aunque en términos porcentuales pueda parecer una cifra anecdótica (algo menos del 2%), desde la ONG especializada en infancia alertan que estos datos no deben ser tomados a la ligera, destacando que "la mayor parte de niños, niñas y adolescentes que llaman al Teléfono de la Esperanza manifiestan que su entorno ignora lo que les está sucediendo".Del mismo modo, aunque no ofrece datos al respecto, la investigación alerta de que "se ha observado un aumento significativo de las autolesiones como forma de mitigar el dolor emocional provocándose un dolor físico superior fruto de las experiencias vividas" tras la pandemia.Faltan recursosAnte este escenario, desde Save The Children alertan que es vital garantizar el acceso de las familias a una asistencia adecuada en materia de salud mental, algo que, según denuncia el informe, no ocurre en estos momentos debido a las carencias del sistema sanitario.Para que un menor de edad reciba la atención psicológica y psiquiátrica correspondiente a sus necesidades es de vital importancia que estas se detecten tempranamente. Sin embargo, la vigilancia de la salud mental es una rara avis en los centros educativos —donde los menores pasan la mayor parte del tiempo— y, además, es difícil conseguir la atención de un profesional."Existe asistencia sanitaria, pero esta tarda mucho en llegar, no podemos hablar de un acceso real y en iguales condiciones a la salud mental. Las listas de espera para recibir atención psicológica o psiquiátrica se convierten en un cuello de botella para acceder al sistema al tiempo que el trastorno suele ir empeorando", señala el informe.Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el tiempo de espera para acceder a una consulta psiquiátrica es de 61 días. Asimismo, falta personal especializado —el Sistema Nacional de Salud solo cuenta con 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes—, lo que termina generando un colapso en el que "ante la gran demanda y los pocos recursos se atienden solo casos muy graves".Por ello, el informe de Save The Children insta al Gobierno a acompañar su nueva estrategia de Salud Mental —recientemente aprobada por el Consejo de Ministros— con una dotación financiera suficiente para aumentar el número de especialistas, la creación de teléfonos de atención exclusivos para la infancia y con medidas que incidan en la formación especializada de los profesores para mejorar la detección temprana.

