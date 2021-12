https://mundo.sputniknews.com/20211214/la-otan-desacredita-la-propuesta-de-rusia-de-renunciar-al-despliegue-de-misiles-en-europa-1119314409.html

La OTAN desacredita la propuesta de Rusia de renunciar al despliegue de misiles en Europa

La OTAN desacredita la propuesta de Rusia de renunciar al despliegue de misiles en Europa

BRUSELAS (Sputnik) — La propuesta de Rusia de renunciar al despliegue de misiles en Europa no es creíble, declaró el secretario general de la Alianza... 14.12.2021, Sputnik Mundo

"La propuesta de Rusia de una prohibición [de misiles en Europa] no es creíble, porque ya hubo una prohibición total que ellos [los rusos] violaron", dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa conjunta en Bruselas con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.Señaló que hasta que Rusia destruya todos sus misiles que violan el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, la propuesta "no inspirará confianza".Al mismo tiempo, destacó que la OTAN "no planea desplegar misiles nucleares en Europa".Después de que Estados Unidos rompiera definitivamente el Tratado de eliminación de misiles de corto y medio alcance (INF) en agosto de 2019, Rusia aseveró que renunciaría al emplazamiento de misiles de ese tipo en Europa y llamó a la OTAN a hacer lo mismo.Los países de la OTAN, en una cumbre celebrada en junio, rechazaron unirse a la iniciativa.En noviembre pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, en un encuentro con altos cargos diplomáticos, pidió al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, conseguir de Occidente garantías de seguridad para el país.Putin subrayó que Rusia no quiere conflictos en sus fronteras occidentales y reclamó a los países de la OTAN garantías creíbles y duraderas.

