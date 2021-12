https://mundo.sputniknews.com/20211214/la-historia-detras-de-la-sierra-de-san-miguelito-el-territorio-protegido-y-polemico-para-la-4t--1119303374.html

La historia detrás de la sierra de San Miguelito, el territorio protegido y polémico para la 4T

A través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el gobierno de México anunció que más de 111.000 hectáreas de la sierra de San Miguelito serán protegidas, lo que implica que en este territorio no se realicen construcciones. Las Cañadas es el nombre del proyecto inmobiliario que puso a alerta a comuneros, activistas y habitantes de la zona desde 2019, cuando se comenzó a socializar este proyecto y sus posibles repercusiones. De acuerdo con la Semarnat, la sierra de San Miguelito alberga más de 700 especies vegetales y más de 300 animales, que representan el 18,32% y el 32,74%, respectivamente, de lo reportado para el estado de San Luis Potosí.Además, esta área natural contribuye a la provisión de recarga de al menos 15 presas de la región; brinda agua potable para uso doméstico, agrícola, pecuario e industrial a la zona urbana de la capital del estado, así como a las localidades aledañas y sirve como zona de recarga de tres acuíferos que benefician a más de un millón de usuarios. Por ello, desde hace casi tres años se pusieron manos a la obra para frenar Las Cañadas; sin embargo, fue en julio pasado cuando este tema se hizo más visible gracias a la sección Quién es quién en las mentiras de la semana de la conferencia de prensa que diariamente da el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahí, Ana Elizabeth Vilchis presentó una supuesta nota falsa publicada en el portal del periodista Julio Astillero en donde de denunció que autoridades habían dado luz verde al proyecto inmobiliario en la sierra. Luego de los señalamientos empezó una serie de dimes y diretes que culminó en un pronunciamiento en noviembre pasado de la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, quien aseveró que la declaratoria de dejar fuera a la sierra de San Miguelito del territorio protegido de San Luis Potosí fue decretada por autoridades locales sin la supervisión del nivel federal por lo que quedaría sin validez el documento que le abría las puertas a Las Cañadas.También reconoció que había una fuerte presión inmobiliaria; sin embargo, indicó que no se darían permisos de construcción en la zona. "El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó este Decreto en cumplimiento a la promesa que hizo en mayo de 2019 a los ciudadanos potosinos, con el propósito de conservar toda esta gran riqueza natural y cultural para beneficio de las futuras generaciones, no solo de San Miguelito, sino también de San Luis Potosí y de todo México", señaló la Semarnat.

