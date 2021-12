https://mundo.sputniknews.com/20211214/kiev-asegura-que-su-nueva-estrategia-de-politica-exterior-renuncia-al-estatus-no-alineado-1119298235.html

Kiev asegura que su nueva estrategia de política exterior renuncia al estatus no alineado

Kiev asegura que su nueva estrategia de política exterior renuncia al estatus no alineado

KIEV (Sputnik) — La nueva estrategia de política exterior que adoptó Ucrania renuncia definitivamente a su estatus de país no alineado, afirmó el canciller... 14.12.2021, Sputnik Mundo

"La estrategia deja en el pasado el multivectorialismo, la no alineación, la incertidumbre, la dependencia de los socios y otras deficiencias de formación de un Estado que sufrimos en las primeras décadas tras la restauración de la independencia", dijo Kuleba en una conferencia de prensa.Este documento, aprobado por primera vez en los 30 años de la independencia de Ucrania, enfatizó el jefe de Exteriores, es una forma de estructurar una visión del mundo y definir acciones para defender y promover los intereses nacionales.Los objetivos de Ucrania, según la nueva estrategia, destacó, consisten en lograr la paz, la seguridad y el bienestar de los ucranianos y reafirmar al país como un actor de la política internacional.El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania aprobó a finales de julio la nueva estrategia de política exterior que define seis prioridades de política externa, en particular, la adhesión a la Unión Europea y la OTAN y la lucha contra la "política rusa". Además, fija el objetivo de fomentar las exportaciones ucranianas y atraer inversiones, proteger los derechos de los ucranianos en el extranjero y promover una imagen positiva de Kiev.En diciembre de 2014 la Rada Suprema de Ucrania aprobó enmendar dos leyes para renunciar al estatus de país no alineado y cinco años después, en febrero de 2019, el Parlamento de Ucrania votó por modificar la Constitución y consolidar el curso del país a la UE y la OTAN.Más tarde, Ucrania se convirtió en el sexto Estado en recibir el estatus de socio con capacidades ampliadas. Sin embargo, la Alianza indicó que Kiev necesitaría cumplir con una serie de criterios de larga duración para incorporarse.El pasado 12 de diciembre, el partido ucraniano Plataforma Opositora por la Vida propuso volver a ser un país no alineado y señaló que el rechazo a este estatus había creado "riesgos de profundizar la confrontación en las relaciones con nuestros vecinos" y convertía a Ucrania en rehén de las tensiones geopolíticas.

