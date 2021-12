https://mundo.sputniknews.com/20211214/inhabilitan-a-un-diputado-de-cataluna-por-no-retirar-simbolos-independentistas-1119288427.html

Inhabilitan a un diputado de Cataluña por no retirar símbolos independentistas

BARCELONA (Sputnik) — El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) inhabilitó a un diputado y miembro de la mesa del Parlamento de la región que se negó... 14.12.2021, Sputnik Mundo

La sentencia comunicada por el tribunal resuelve condenar a Pau Juvillà a la "inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de Gobierno o Administración" durante seis meses como autor responsable de un delito de desobediencia.El TSJC considera que el diputado desobedeció al negarse a retirar de su despacho unos lazos amarillos —que indicaban apoyo a los líderes independentistas en prisión— cuando era concejal de la ciudad de Lleida.Pau Juvillá, entonces presidente del grupo municipal del partido nacionalista CUP, no cumplió la orden de la Junta Electoral de descolgar los símbolos pese a recibir varias advertencias de que esto podía constituir un delito.Se trata de un caso similar al que propició en 2020 la destitución del expresidente de Cataluña Quim Torra, condenado a 18 meses de inhabilitación.Durante su juicio, el diputado catalán argumentó que la petición de la Junta Electoral "lesionaba de manera directa" su libertad ideológica porque se refería a unos símbolos "no partidistas" sino de "denuncia de una represión política".Aunque la sentencia no es firme, la Junta Electoral puede aplicar la ley en cualquier momento y dejar a Juvillà, que es también secretario de la mesa parlamentaria, sin su escaño en la Cámara regional.Así sucedió con Quim Torra cuando todavía era presidente y se estaba tramitando su recurso ante el Tribunal Supremo de España, que meses después avaló la sentencia en su contra.

