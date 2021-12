https://mundo.sputniknews.com/20211214/gobierno-de-ecuador-anuncia-incremento-de-25-en-salario-minimo-a-partir-de-enero-1119285123.html

Gobierno de Ecuador anuncia incremento de $25 en salario mínimo a partir de enero

QUITO (Sputnik) — El gobierno ecuatoriano anunció un incremento de un poco más de 6% en el salario mínimo, que a partir de enero será de 425 dólares por mes... 14.12.2021, Sputnik Mundo

Como parte de sus ofertas de la campaña electoral para la Presidencia de Ecuador, Lasso ofreció incrementar el salario básico a 500 dólares durante los cuatro años de su período de Gobierno, que culmina en mayo de 2025Los empresarios y representantes de los sectores productivos previamente manifestaron que por la situación económica del país, fuertemente golpeado por la pandemia del COVID-19, no tendrían capacidad de asumir un incremento mayor a cinco dólares por mes, mientras los trabajadores exigían una subida no menor a 25 dólares.En Ecuador, el salario mínimo se fija cada año de acuerdo con negociaciones entre empresarios y trabajadores, pero si estos dos sectores no se ponen de acuerdo, es el Ejecutivo quien finalmente lo establece.Para 2021 Ecuador prevé que en 2021 su economía crecerá 3,55% frente a la contracción de 7,75% registrada el año previo, como consecuencia de la pandemia del COVID-19.Para el próximo año las autoridades proyectan un crecimiento de la economía de 2,54%.

