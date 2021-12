https://mundo.sputniknews.com/20211214/geografos-alicantinos-explican-por-que-el-clima-de-espana-favorece-la-propagacion-del-coronavirus-1119304305.html

Geógrafos alicantinos explican por qué el clima de España favorece la propagación del coronavirus

Geógrafos alicantinos explican por qué el clima de España favorece la propagación del coronavirus

El estudio, publicado en una revista científica brasileña y validado en Estados Unidos, revela que el clima templado y la humedad favorecen la propagación del... 14.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-14T16:45+0000

2021-12-14T16:45+0000

2021-12-14T16:45+0000

españa

agencia estatal de meteorología (aemet)

pandemia de coronavirus

clima

💗 salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1113693669_98:0:1920:1025_1920x0_80_0_0_5c08af0e09024cc5302f071f93eebfcf.jpg

Dos geógrafos de Alicante han logrado constatar en un un estudio comparativo el modo en que se comporta la propagación del virus SARS-CoV-2 en función del clima. A mayor humedad y temperatura en latitudes medias, es más probable que la capacidad de propagación del coronavirus sea más alta. Es decir, en países como España o Estados Unidos se transmite fácilmente.El estudio está publicado por la Revista de Salud Pública de Brasil y ha sido aceptado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA). En él, los geógrafos Lluís Francés, además climatólogo, y César Donado, especializado en riesgos naturales, demuestran una interrelación entre la propagación del COVID-19 y el clima. La investigación ha contado con la colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España y su equivalente en Brasil, Inmetro, y tuvo su inicio entre febrero y marzo de 2020.Estos geógrafos han establecido mapas mensuales por provincias atendiendo a los valores de cada lugar en la serie climática, datos surtidos por los observatorios de la AEMET e Inmetro. Partiendo de esos valores, se puede anticipar el posible índice de reproducción del coronavirus en España y en Brasil. "Los coronavirus están recubiertos por una capa grasa que les hace susceptibles al calor, de ahí se explica su estacionalidad, que nuestro trabajo constata", declaró Lluís Francés a la emisora Radio Elda, donde aludió a la estructuración del trabajo como el aspecto más complicado.Distinto comportamientoY si España posee características climatológicas óptimas para afectar la propagación del virus, no ocurre otro tanto en Brasil, pues allí el clima apenas varía a lo largo del año en ninguna de sus regiones. "En España las condiciones climáticas favorecerán la disminución o aumento del índice reproductivo del virus y en Brasil no", afirmó Francés, dado que el clima brasileño no presenta "periodos óptimos para la desescalada en situación de pandemia".A diferencia de otros trabajos en el mismo ámbito, el estudio que firman los dos geógrafos alicantinos presenta una "cartografía sinóptica con datos" con los que poder comprender sin ambigüedades "cómo se va a comportar la propagación del virus en función del clima", añade César Donado, que avisa de que enero y febrero será la época en España cuando se den "las condiciones climáticas óptimas para la mayor propagación".En el estudio también se destaca que las conductas sociales, relacionadas también con el clima, son no obstante el factor más importante de propagación. "Pero se pueden controlar, el clima no", concluye Francés.

https://mundo.sputniknews.com/20211209/espana-vuelve-al-riesgo-alto-de-transmision-por-covid-19-1119158793.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

agencia estatal de meteorología (aemet), pandemia de coronavirus, clima, 💗 salud