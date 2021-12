https://mundo.sputniknews.com/20211214/covid-19-actitud-del-mundo-hacia-sudafrica-evidencia-falta-de-solidaridad-con-paises-mas-pobres-1119326058.html

COVID-19: "Actitud del mundo hacia Sudáfrica evidencia falta de solidaridad con países más pobres"

COVID-19: "Actitud del mundo hacia Sudáfrica evidencia falta de solidaridad con países más pobres"

El año está culminando de forma diferente al anterior, pero las luces de alerta por el COVID-19 no cesan.

2021-12-14T22:11+0000

2021-12-14T22:11+0000

2021-12-14T22:11+0000

telescopio

vacunación

sudáfrica

covid-19

vacunación contra el covid-19

la variante ómicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1119325986_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_cd4d5d11bdb143fa1dc0c5fb354d6c4a.jpg

COVID-19: "La actitud del mundo hacia Sudáfrica evidencia falta de solidaridad con países más pobres" El año está culminando de forma diferente al anterior, pero las luces de alerta por el COVID-19 no cesan. Telescopio analizó la evolución de la enfermedad, el desarrollo científico para combatirla y las inequidades en la distribución de las vacunas con el infectólogo argentino Ricardo Teijeiro y el virólogo uruguayo Juan Cristina.

El 2021 está llegando a su fin, pero la pandemia de COVID-19 continúa cobrándose vidas y contagiándose con sus diferentes variables: ya supera los 5,3 millones de fallecidos e infectó a más de 270 millones de personas en todo el planeta.Un reciente recuento de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea la situación a nivel planetario, sostuvo que EEUU es el país con mayor cifra de muertos, con alrededor de 800.000 fallecidos, al que le siguen Brasil con más de 616.000 e India con más de 475.000 víctimas fatales.El último informe de la OMS reveló que los contagios de COVID-19 se han estabilizado a nivel mundial en la última semana con más de cuatro millones de nuevos casos; sin embargo, las muertes han aumentado un 10%, hasta las 52.000.Europa concentra el 65% de los nuevos casos y el 55% de las nuevas muertes, además los contagios han subido en África al 79% y en América Latina se ubican en 25%, mientras que en el Pacífico Occidental y en el Sudeste de Asia han descendido un 10%.Entrevistado por Telescopio, el infectólogo argentino Ricardo Teijeiro recordó que la enfermedad pasó por "varias evoluciones desde que comenzó, en el inicio se trató de una patología nueva con mucha agresión y sin posibilidad de tener un esquema terapéutico adecuado"."Con el paso del tiempo se logró aprender lo que no se debe hacer, como por ejemplo el uso de medicación inadecuada o cambiar hábitos, y finalmente llegaron varias vacunas que son altamente efectivas y que han cambiado aquel panorama", expresó.Teijeiro sostuvo que "la falta de accesibilidad a las vacunas y la inequidad que hubo en todo este proceso, sumado a la reciente aparición de [la variante] ómicron detectada en Sudáfrica, revela que el mundo tiene contradicciones y no está mirando a los países más pobres, deberíamos ser un poco más solidarios en este sentido".El infectólogo entiende que "en la región latinoamericana vamos a tener un aumento de casos que responde al movimiento social por el verano y las vacaciones con la presencia de las variantes ómicron y delta, lo cual no quiere decir que vaya haber un aumento en la demanda sanitaria ni en la mortalidad"."Es de esperar que cuando pasemos al final del verano, haya un descenso de esos casos y se tendrá que analizar cómo se lleva a cabo la protección para nuestro otoño-invierno porque, si se logra avanzar en la vacunación, no habrá mayor impacto y tendremos un 2022 donde la presencia del SARS-CoV-2 irá decreciendo”, indicó.En diálogo con Telescopio, el virólogo uruguayo Juan Cristina puso el énfasis en la necesidad de universalizar la vacunación en todo el mundo como forma de mantener en alto los niveles de inmunidad."Uno de los problemas a los que se enfrentan los países es que las vacunas nos protegen de la enfermedad grave pero por un cierto tiempo, unos seis o nueve meses, por eso es importante la tercera dosis, para que la inmunidad de la población esté en un nivel alto"."La recomendación sincera es que la gente se vacune, si aún no lo hizo, porque las variantes de las que estamos hablando actualmente son complicadas para quienes no están protegidos y si la personas tienen la primera pauta completa pero aún no se dieron la tercera dosis, que lo hagan, como forma de mantener bien en alto los niveles de inmunidad y evitar que este tipo de estirpes emerjan", concluyó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

sudáfrica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vacunación, sudáfrica, covid-19, vacunación contra el covid-19, la variante ómicron, аудио