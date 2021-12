https://mundo.sputniknews.com/20211214/amlo-reconoce-apertura-del-pan-es-bueno-que-dejen-la-actitud-extremista-1119304493.html

AMLO reconoce apertura del PAN: "Es bueno que dejen la actitud extremista"

AMLO reconoce apertura del PAN: "Es bueno que dejen la actitud extremista"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el acercamiento que tuvieron representantes del PAN con su Gobierno para acordar iniciar mesas de... 14.12.2021, Sputnik Mundo

Durante la conferencia matutina del 14 de diciembre, López Obrador reconoció que los panistas hayan dejado "la actitud extremista de rechazar todo", pues llegaron hasta el punto de rechazar los ascensos de oficiales del Ejército mexicano.Al respecto, el mandatario mexicano celebró la apertura al diálogo, pues acusó a los blanquiazules de "oponerse por oponerse" sin tomar en cuenta el interés general.Incluso, recordó cuando, en gobiernos anteriores, los partidos hacían acuerdos y alianzas condicionando el voto para ciertas reformas, lo que calificó como una "maniobra politiquera" que ya no tiene cabida."Se lavan la cara diciendo unos: 'Yo no aprobé la fiscal', y el otro: 'Yo n aprobé la energética'. Una maniobra politiquera. Pues eso ya no, ningún acuerdo de ese tipo, aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad porque a hora la gente está más informada", afirmó.El titular del Poder Ejecutivo mexicano aprovechó para invitar al PRI a hacer lo mismo e iniciar un diálogo con el Gobierno federal.Interés en la reforma eléctricaLópez Obrador reconoció que uno de los temas que más les interesa discutir es la reforma eléctrica, ya que quieren que los panistas consideren el punto de vista del Gobierno y, en caso de no estar de acuerdo, tener bases para disentir.Pese a ello, el mandatario no quiso asegurar que, tras la reunión, habrá más apertura por parte del PAN, por lo que pidió esperar a que comiencen las mesas de trabajo.PAN anuncia mesas de trabajoTras la reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Acción Nacional anunció la realización de siete mesas de trabajo, las cuales comenzarán a partir del 10 de enero de 2022.A través de un comunicado de prensa, la dirigencia panista explicó que los temas que se discutirán en las mesas son: tolerancia, pluralidad democrática y Estado de derecho; mesa económica para la generación de empleo; seguridad; reforma eléctrica; salud y bienestar; reforma electoral, y una última sobre medio ambiente y desarrollo sustentable.En la reunión participaron Marko Cortés, dirigente nacional del PAN; Cecilia Patrón, secretaria general; Santiago Creel, presidente de la Comisión Política; Julen Rementería, coordinador de los panistas en el Senado; Jorge Romero, coordinador de los diputados; Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, presidente de la Asociación de Gobernadores Panistas, y Alejandra Gutiérrez, coordinadora de los alcaldes panistas.

