Un zorro se cuela en Madrid | Vídeo

Madrid no es una ciudad sin vida animal. Distintos tipos de aves, insectos o mamíferos pueblan las calles de la capital española. Sin embargo, el asfalto y el ladrillo tampoco son atractivos para la fauna local, que explota con mayor intensidad a kilómetros del límite urbano. No obstante, en ocasiones, esta diversidad cruza el umbral de la línea de edificios.El último ha sido un zorro. El animal apareció en el tramo medio del río Manzanares a plena luz del día. Correteaba en los bordes arenosos del curso del afluente del Tajo a su paso por la ciudad. Su paseo fue registrado por el ecologista Santiago M. Barajas, quien localizó al mamífero entre el Puente del Rey y el Puente de los Franceses el domingo 12 de diciembre.El cánido volvió a ser captado por las cámaras de los móviles de los transeúntes en otros puntos del cauce del Manzanares. El zorro investigaba entre la vegetación resultante de la renaturalización del río a la altura del número uno de la Ribera del Manzanares.Se trata de un hecho poco frecuente, ya que no es habitual encontrar mamíferos depredadores en el Manzanares. Sin embargo, se han dado casos, como el de una nutria que apareció en sus aguas para sorpresa de los paseantes del Madrid Río. Un animal que se encuentra en peligro de extinción en la Comunidad de Madrid.La renaturalización del río, llevada a cabo en 2016, está detrás de estas visitas fortuitas. El Gobierno de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, decidió levantar las compuertas que retenían el caudal del Manzanares por tramos para devolver al paraje su aspecto original. Así, el nivel del agua cayó de los 3,5 metros a unos 30 centímetros, lo que permitió que se formaran islas y bancos arenosos que la flora conquistó. La fauna no se quedó atrás.Desde entonces, se pueden avistar numerosas especies de aves, como chorlitejos, martines pescadores, gallinetas, ánades, golondrinas, garcetas, pinzones o gansos del Nilo. En las aguas del río, más limpias, se observan barbos, peces autóctonos que fueron reintroducidos tras décadas desaparecidos. No es extraño verlos remontar el curso del agua, que comparten con galápagos leproso, también soltados en el río. Poco a poco la naturaleza se abre un hueco en la jungla urbana.

