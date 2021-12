https://mundo.sputniknews.com/20211213/un-cientifico-aleman-desaparecio-en-buenos-aires-por-no-hacer-los-quehaceres-domesticos-1119255222.html

Un científico alemán desapareció en Buenos Aires por no hacer los quehaceres domésticos

Un científico alemán desapareció en Buenos Aires por no hacer los quehaceres domésticos

La Policía de Buenos Aires debió montar un operativo para buscar a un biólogo alemán que había llegado a Argentina a trabajar y estuvo más de tres días... 13.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-13T15:06+0000

2021-12-13T15:06+0000

2021-12-13T15:06+0000

américa latina

💢 insólito

argentina

buenos aires

desaparición

puerto madero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1117785846_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dbc31a1ef1c13c5249aa48c1b3f27dcd.jpg

La desaparición de un científico alemán en Argentina alarmó a las autoridades y rápidamente recorrió redes y medios argentinos, que replicaban que Sven Thatje, un biólogo de 47 años, se encontraba desaparecido desde hacía tres días. La desaparición fue advertida por una pareja de argentinos que lo alojaba en su casa de Buenos Aires pero que le perdió el rastro después de una discusión.Según consignó el diario La Nación, Thatje había llegado a Argentina para sumarse a un proyecto de investigación en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego (sur). Durante los días previos a viajar hacia la provincia más austral del país, el científico se quedó algunos días en la casa de un científico argentino que, junto a su pareja, lo alojaron en el barrio porteño de Villa Urquiza.Las autoridades conocieron el caso cuando los dueños de la casa decidieron radicar una denuncia al no saber nada del hombre. Sin embargo, la denuncia se hizo tres días después de que el biólogo fuera visto por última vez por ellos.El caso motivó una intensa búsqueda policial, ante la posibilidad de que el ciudadano alemán hubiera sufrido algún tipo de hecho violento.De todos modos, algunos de los datos brindados por la pareja de argentinos hicieron dudar a la Policía: para empezar, no era la primera vez que el hombre visitaba Buenos Aires, al punto de que tenía conocimiento de la ciudad y, según recoge el diario argentino, sabía desplazarse por la ciudad en transporte público.El otro dato llamativo fue el contexto en el que desapareció: el científico argentino relató que el hombre abandonó la casa luego de tener una discusión con la dueña de casa, debido a que el invitado "no ayudaba con los quehaceres domésticos".Con el rostro y las características del hombre en la prensa y las redes sociales, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reforzó la búsqueda. Pasadas la 1 de la mañana del sábado 11, un agente divisó a un hombre parecido a la descripción en un local de comida rápida de Puerto Madero, uno de los barrios porteños más visitados por los turistas.Al ser abordado por policías, el alemán reconoció que se trataba de Sven Thatje y ratificó que la versión del científico argentino, confirmando que se había ido tras una discusión doméstica.De acuerdo a la información policial manejada por el canal de televisión TN, el hombre estaba en buen estado de salud, comprendía perfectamente la situación y se estaba alimentando con normalidad. Interrogado por la Policía, confesó que durante los más de tres días en que se mantuvo ausente "estuvo caminando mucho" y se trasladó por la ciudad por sus propios medios.Dado que el hombre se encontraba en buen estado, no fue derivado a un hospital. Su caso quedó, en definitiva, como una anécdota de hasta dónde puede llevar una discusión por las tareas de la casa.

https://mundo.sputniknews.com/20211129/la-peor-bicisenda-del-mundo-esta-en-buenos-aires-un-ciclista-asegura-que-si-1118772509.html

https://mundo.sputniknews.com/20211112/exfiscal-de-argentina-condenado-por-violacion-ira-la-carcel-pero-de-mujeres-1118165858.html

argentina

buenos aires

puerto madero

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💢 insólito, argentina, buenos aires, desaparición, puerto madero