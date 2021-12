https://mundo.sputniknews.com/20211213/ponen-a-prueba-a-un-dron-kamikaze-ruso-desde-una-lancha--video-1119263781.html

Ponen a prueba a un dron kamikaze ruso desde una lancha | Video

La empresa rusa Zala Aero, que forma parte del grupo Kalashnikov, ha publicado imágenes inéditas de las pruebas de la munición Lancet desde una lancha de... 13.12.2021, Sputnik Mundo

Las imágenes muestran el lanzamiento de Lancet mediante una catapulta mecánica. También se puede ver cómo el dron aterriza tras realizar una misión de reconocimiento. Al hacerlo, abre un paracaídas y se infla una bolsa de aire bajo su fuselaje para evitar que sufra daños al aterrizar.No se muestra la munición de retorno a la costa, ya que no tiene esa función. Se trata de una clase de arma que puede volar durante largos periodos de tiempo en la zona del objetivo previsto mientras está en modo de búsqueda.Cuando se detecta un objetivo, un dron de este tipo lo ataca como un misil aire-superficie guiado, destruyéndose por completo. Si el dron no encuentra el objetivo, se autodestruye.Esta particular munición fue desarrollada por Zala Aero de forma proactiva. La empresa es la única en Rusia que hasta la fecha produce esta clase de armas.

