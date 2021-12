https://mundo.sputniknews.com/20211213/pakistan-inicia-la-construccion-de-su-primer-submarino-1119238541.html

Pakistán inicia la construcción de su primer submarino

Pakistán inicia la construcción de su primer submarino

La empresa estatal paquistaní Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. en Karachi celebró una primera ceremonia de corte de acero para marcar el inicio de la... 13.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-13T04:13+0000

2021-12-13T04:13+0000

2021-12-13T04:23+0000

defensa

china

pakistán

🛡️ industria militar

asia

submarinos

Es el primer submarino que se construye en Pakistán y es también el quinto en total en virtud de un contrato de 2015 con la parte china para construir ocho submarinos del Proyecto S20 (denominación pakistaní Hangor). Los cuatro primeros de este contrato se están construyendo en China.La ceremonia se hizo coincidir con el Día del Hangor, el 50º aniversario del hundimiento de la fragata india F 149 Khukri (tipo 14 británico) por el S 131 Hangor pakistaní (Daphne de construcción francesa) el 9 de diciembre de 1971. El ataque a Hangor fue el mayor éxito en la historia de la Armada pakistaní y también se convirtió en el primer ataque submarino con éxito conocido desde la Segunda Guerra Mundial.El submarino recibió el nombre de Tasnim en honor al comandante de Hangor en el famoso ataque, Ahmad Tasnim, ahora vicealmirante retirado, que estuvo presente en la botadura del barco con su nombre.El contrato fue firmado el 23 de julio de 2015 con China Shipbuilding & Offshore International Co. para construir ocho grandes submarinos no nucleares de diseño chino de exportación S20 para la Armada pakistaní. Como escribe el portal militar ruso BMPD, los submarinos del Proyecto S20 deberían ser una versión de exportación ligeramente reducida de los submarinos del Proyecto 039B que se están construyendo para la Armada china y se espera que tengan un desplazamiento total bajo el agua de 2.300 toneladas y una longitud de 66 metros.Según los términos del contrato, se construirán cuatro barcos para Pakistán en China y otros cuatro en el astillero pakistaní Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW) en Karachi. Este acuerdo con Pakistán no solo supuso la entrada de China en el mercado de los submarinos modernos, sino que también parece ser el mayor contrato de exportación de defensa chino hasta la fecha.Según los términos del contrato, cuatro barcos construidos en China se entregarán a la Armada de Pakistán en 2022-2023, mientras que los cuatro barcos que se están construyendo con ayuda china en KSEW se entregarán a finales de 2028. La construcción de los submarinos del Proyecto S20 para Pakistán está en marcha en las nuevas instalaciones de construcción de la Base Wuhan Shuangliu de la empresa Wuchang Shipbuilding (Group) Co. Ltd. de la empresa estatal china CSSC Shipbuilding Corporation en la Zona Industrial Gulong de Wuhan. Se ha difundido poca información sobre el progreso de la construcción de estos barcos en China, pero se sabe que la ceremonia de nombramiento del barco líder Hangor tuvo lugar en Wuhan el 29 de abril de 2019. Se afirma que la entrega del barco principal está prevista para 2022.El contrato de 2015 con la parte china también incluía la correspondiente remodelación del astillero KSEW de Karachi y el establecimiento de un nuevo centro de entrenamiento para la flota de submarinos pakistaní en Karachi. Como parte de este contrato, en 2015 se construyó en KSEW un nuevo cobertizo para embarcaciones de gran tamaño para la construcción de submarinos del Proyecto S20 en Pakistán, así como un dique seco de botadura de 126 m de longitud y 32 m de ancho con synchrolift.

2021

Noticias

es_ES

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

