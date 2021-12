https://mundo.sputniknews.com/20211213/los-sectores-de-inversion-publica-y-privada-que-se-vislumbran-mas-fuertes-en-mexico-rumbo-a-2022-1119161179.html

Los sectores de inversión pública y privada que se vislumbran más fuertes en México rumbo a 2022

Los sectores de inversión pública y privada que se vislumbran más fuertes en México rumbo a 2022

Desde que surgió el virus SARS-CoV-2 la economía mundial enfrentó diversos desafíos, desaceleraciones y amenazas, con fenómenos y consecuencias diversas como... 13.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-13T19:25+0000

2021-12-13T19:25+0000

2021-12-13T19:25+0000

américa latina

finanzas

📈 mercados y finanzas

economía digital

estados unidos

🏛️ compañías

méxico

aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1119160695_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e369771d21c414c1ab97b61e595652e4.jpg

En un nuevo escenario económico, donde aún palpitan las consecuencias del COVID-19 pero también se avanza en los esquemas de vacunación, se recuperan empleos y, entre otros fenómenos, por ejemplo, las aerolíneas comienzan a retomar el espacio aéreo, Sputnik conversó con especialistas para analizar qué ámbitos de inversión se antojan fuertes para 2022.Fortalezas para el sector privadoEl director de análisis financiero de la firma Black Wallstreet Capital, Jacobo Rodríguez, vaticina en entrevista con Sputnik fortaleza a nivel global en el sector de infraestructura, consecuencia de las estrategias de construcción anunciadas en Estados Unidos."Podemos mencionar sectores relacionados con la infraestructura, esto principalmente por el ciclo económico en el que nos encontramos ahorita o por la fase del ciclo en la que estamos, estamos todavía en este periodo de recuperación después de la pandemia y eso provoca que la industria tenga un dinamismo positivo", señala."Además de esto podemos añadir el hecho del plan de infraestructura que ya se aprobó en Estados Unidos, eso sin duda va a destinar muchos recursos a este sector de infraestructura, todo lo que tiene que ver con caminos y puentes, todo lo que tiene que ver con transporte, la red eléctrica", puntualiza el experto.En consecuencia directa por estas dinámicas, Rodríguez también destaca posibles beneficios de inversión en el sector de materiales vinculados a la infraestructura.El analista financiero también observa que cada vez más empresas y más gobiernos apuntan al gasto en el uso de energías limpias, lo que vuelve estable esa área en oportunidades de inversión.Rodríguez añade a la lista de buenas oportunidades de inversión en 2022 el sector tecnológico por la revolución en el área que ha experimentado el planeta en los últimos años.Estas tendencias mundiales se verán replicadas en el panorama mexicano, pues varias de sus empresas tienen presencia en Estados Unidos y se beneficiarán del impulso al sector de infraestructura que promueve el presidente Joe Biden.En tanto el analista Christopher Cernichiaro, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), considera que en la inversión del sector público destacan para 2022 los sectores energético, de vivienda y servicios comunitarios, y de comunicaciones y transportes, una tendencia reiterada desde 2014.Impactos de la inflación histórica que atraviesa MéxicoMéxico enfrenta un récord inflacionario, con un índice del 7,37%, el más alto en 21 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Este escenario tiene un impacto en el panorama de la inversión, señala el director de análisis financiero de Black Wallstreet Capital."Es el factor de riesgo que más nos está llamando la atención en la actualidad, sí ya los niveles que estamos viendo en la inflación son preocupantes, creo que ese término de ‘transitorio’ para la inflación ya queda de lado, ya está demostrado que no es un efecto transitorio", dice."La pandemia no ha terminado"Jacobo Rodríguez recuerda que aunque se avanza en la recuperación financiera tras la pandemia de COVID-19 sus efectos aún generarán impacto en el entorno global, como fue el caso de las variantes delta y ómicron.El especialista del CIEP Christopher Cernichiaro coincide en que de regularse el comportamiento de la pandemia en 2022 la economía alcanzará comportamientos más positivos, con posibles impactos crecientes en la inversión pública."En la medida que estemos saliendo de la pandemia, que funcionen más las medicinas, que el distanciamiento social termine, que haya menos contagios, yo pienso que la actividad económica va a volver a la normalidad y en ese sentido incluso podríamos tener un gasto público en inversión realizado mayor al proyectado", expone."Sin embargo también juega el factor al revés, que no salgamos de la pandemia, haya más distanciamiento social, se cierren sectores, entonces sí va a ser más complicado y la actividad económica incluso podría ser menor a la que se estima", ejemplifica.Vinculación entre las inversiones pública y privadaLa proyección del gasto público en inversión para 2022 en México es superior a la del año anterior, señala Cernichiaro, con una cifra de 982.288 millones de pesos, el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB)."El gasto público en inversión tiene un doble impacto en el crecimiento económico", en el corto y largo plazo, explica."En el largo plazo si tú tienes por ejemplo más hospitales, más escuelas, vas a tener población más educadas, con mejor salud, vas a tener mejores caminos, entonces van a hacer que su economía sea más productiva", añade el estudioso del CIEP.El Gobierno federal tiene proyectada en 2022 a la obra pública como su principal destinatario del gasto público en inversión, pues este rubro concentra el 67,2% del total, según un análisis del CIEP, además de que del total de gasto público en inversión se destinaría directamente a infraestructura el 53,3%.Entre las obras prioritarias del gobierno federal, el CIEP identifica al Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional de Tulum, en Quintana Roo."El gasto en inversión en infraestructura incide en el crecimiento económico y en el bienestar de la población. La infraestructura puede ser de tipo económico o social", detalla el centro de investigación económica."La primera, que engloba las obras en los sectores de comunicaciones, energético y transportes, impulsa directamente el desarrollo económico. A su vez, la infraestructura social, que incluye la construcción y desarrollo de escuelas, hospitales, vivienda y otros, también incide en el crecimiento económico, aunque indirectamente, a través del desarrollo humano", apunta.Para el analista financiero Jacobo Rodríguez, si bien la inversión pública puede incentivar a la inversión privada, también el gobierno mexicano debe mejorar su vinculación y lazos de cordialidad con el sector."La propia aceleración en la inversión pública también beneficia al sector privado. Lo que hemos estado observando en la actual administración es el hecho de que se tienen en puerta muchos proyectos de infraestructura muy grandes", explica.Estas acciones de impacto negativo incluyen la cancelación de proyectos importantes o modificaciones en contratos ya suscritos con empresas privadas, enumera."(Serviría) que se cree un ambiente cordial entre la iniciativa privada y el gobierno para incentivar la inversión, yo creo que es el principal factor que ha limitado el crecimiento económico de México durante muchos años y ya es necesario que se cree un ambiente cordial entre el sector público y privado", estima el analista.

https://mundo.sputniknews.com/20211209/musk-solicita-al-senado-de-eeuu-no-aprobar-la-ley-de-biden-de-seguridad-social-e-infraestructuras-1119160054.html

https://mundo.sputniknews.com/20211206/gobierno-de-amlo-lanza-nueva-estrategia-para-fortalecer-a-pemex-1119036543.html

https://mundo.sputniknews.com/20211125/estos-son-los-productos-afectados-por-la-inflacion-en-mexico-1118655581.html

https://mundo.sputniknews.com/20211209/argentina-dona-a-filipinas-500000-vacunas-contra-el-covid-19-1119147521.html

https://mundo.sputniknews.com/20211117/asi-seran-las-instalaciones-del-tren-maya-la-megaobra-impulsada-por-la-4t--fotos--1118336435.html

https://mundo.sputniknews.com/20200324/cancelacion-de-planta-cervecera-podria-costarle-a-mexico-una-demanda-via-t-mec-1090894196.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

finanzas, 📈 mercados y finanzas, economía digital, estados unidos, 🏛️ compañías, méxico, aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa)