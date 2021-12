Los independentistas de Nueva Caledonia no reconocen los resultados del reciente referéndum

https://mundo.sputniknews.com/20211213/los-independentistas-de-nueva-caledonia-no-reconocen-los-resultados-del-reciente-referendum-1119244131.html

"Los independentistas, reunidos en el Comité Estratégico Independentista de No Participación, no reconocen la legitimidad de la votación que les fue confiscada. Este referéndum no cumple con el espíritu ni la letra del acuerdo de Numea", dice el comunicado correspondiente.En el tercer y último referéndum, el 96,49% votó contra la independencia de Francia, y el 3,51%, a favor de esta opción. El referéndum tuvo una baja participación del 43,9% en medio del llamamiento de los independentistas de boicotear la votación debido a la pandemia del coronavirus. Las autoridades francesas, sin embargo, se negaron a aplazar la fecha de la votación.Nueva Caledonia es un archipiélago de islas en el océano Pacífico, situado a casi 20.000 kilómetros de Francia continental. En 1853 Francia declaró que las islas le pertenecían. Ahora ese territorio, donde viven alrededor de 270.000 personas, está dotado de un estatus administrativo y territorial especial.El Acuerdo sobre la Descolonización Progresiva del archipiélago, también conocido como el acuerdo de Numea, firmado en 1998, prevé la celebración de tres referendos sobre la independencia.La primera ocasión en la que se llevó a las urnas la independencia tuvo lugar el 4 de noviembre de 2018, entonces el 56,7% de los votantes se manifestó en contra. En el segundo referéndum, celebrado en octubre de 2020, el 53,3% de los ciudadanos se opuso a la independencia.

