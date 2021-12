https://mundo.sputniknews.com/20211213/lady-drag-contra-la-cobardia-generacional-en-el-salvador-1119276085.html

Lady Drag contra la cobardía generacional en El Salvador

Por eso, este 12 de diciembre la Lady volvió al más desafiante de sus escenarios, la calle, para protestar contra el bitcoin, las desapariciones, la falta de independencia de los poderes del Estado pero, sobre todo, para alzar la voz contra la cobardía.De hecho, con ese mensaje - "Estamos ante una generación cobarde"- irrumpió en la escena social de El Salvador, con una imagen que algunos consideran bella, otros grotesca, pero que a nadie deja indiferente, y su creador lo sabe.Se trata de Marvin Pleitez (San Salvador, 1982), actor, fisiculturista, modelo, director de escena, pedagogo y sobreviviente cuya hoja de vida le confiere toda la autoridad moral para reclamarle a sus conciudadanos que sean valientes, y que vivan sin miedo."No estoy en contra de nadie, pero sí del sistema, por cómo se está manipulando", insiste la Lady desde la más reciente manifestación popular contra la gestión del presidente Nayib Bukele, un "outsider" al que le dio su voto en 2019, porque lo creyó diferente, como muchos más.Ahora se ha convertido en el rostro más visible de un descontento plural y heterogéneo, que pide cuentas y transparencia, y cuya denuncia logra el alcance que difícilmente lograría Pleitez, con todo y sus razones, talento y competencias.Duros orígenesDurante la más reciente protesta, el personaje recibió una andanada de ataques en redes sociales de personas afines al oficialismo y "troles", algo que, en sus palabras, "no le sorprende ni le quita el sueño". Quienes conocen su historia, saben que está curado de espantos…De entrada, nació y se crio en una de las colonias más peligrosas del país, junto a un padre violento, del que escapó a los 13 años para irse a las calles. Sufrió el chantaje y las amenazas de pandilleros, pero su carácter le ayudó a salir de ese ambiente, aunque ciertos demonios lo persiguieron."Mi infancia y adolescencia fueron muy duras, y sufrí abusos que me afectaron emocional y psicológicamente. A veces digo que las artes y el teatro me salvaron la vida, pues me ayudaron a liberar los miedos y frustraciones con las que crecí", relató Pleitez a la Agencia Sputnik.Al arte entró por el baile, y estudió en la Escuela Nacional de Danza Morena Salarié, pero su pasión por el teatro llegó de casualidad, al colarse en una clase de interpretación donde encontró tal conexión con sus posibilidades de expresión corporal, que se volcó a ese mundo.Tras un comienzo en el Teatro Universitario, se unió a una compañía profesional y, junto con las obras, hacía trabajo comunitario, adentrándose en las comunidades para impartir talleres de teatro, danza, prevención de riesgo, igualdad.Sin embargo, tampoco esta vida ha sido una cama de rosas: Marvin fue despedido de un show de televisión por su orientación sexual, sufre los estereotipos que le endilgan a los artistas, y batalla por defender el teatro ante el desafío de la falta de apoyo institucional y recursos financieros.Nacimiento, muerte y resurrección de la LadyLady Drag nació más por desafiar que por un interés en el transformismo: sin la menor experiencia Pleitez entró al concurso de Miss Scape, una competencia para "drags" que duraba como 3 meses, con diferentes etapas, trajes de baño y de noche, fantasía, espectáculos, una gala, y ganó."Asumí mi reinado decidido a romper moldes. Así llegaba con la cabeza rapada y púas, hacía shows conceptuales, sin preocuparme si la Lady se veía bonita o fea, sin importarme la crítica, y eso gustó. En la última presentación del reinado suicidé al personaje", evoca.Tras aquella drástica decisión, Pleitez viajó a Cuba para estudiar dirección escénica, y al regreso es contratado por la Ópera de El Salvador. También de la isla trajo su interés por los desnudos artísticos, el cual explotó junto a fotógrafos nacionales."Así iba hasta hace tres años, cuando el gerente de la mejor discoteca de ambiente en El Salvador me preguntó por la Lady, pero yo no estaba interesado en resucitarla. Tanto insistió que al final accedí, pero tenía clarísimo que iba a darle otro enfoque, con más protagonismo social", cuenta.El regreso fue triunfal, y ya posicionada como artista "drag-queen" -sin abandonar otros proyectos artísticos y docentes- sobrevino el actual contexto de inconformidad social, que le despertó una necesidad de salir a las calles a expresarse, lo cual hizo, con una repercusión inesperada."Jamás pensé que la Lady tendría el impacto que ha tenido en las marchas, y siento la afinidad de la gente", confiesa el artista, quien defendió su derecho a protestar afirmando que nadie le obliga, nadie le paga, pero, sobre todo, nadie le calla.

