La vida y la obra del 'rey de la ranchera' Vicente Fernández

La vida y la obra del 'rey de la ranchera' Vicente Fernández

El cantante de música ranchera, productor y actor mexicano Vicente Fernández falleció a los 81 años tras pasar varios días en el Hospital Country 2000 a raíz...

Nacido el 17 de febrero de 1940, Fernández comenzó a tocar guitarra y estudiar música folclórica cuando era niño. "Cuando yo tenía 6 o 7 años, iba a ver las películas de Pedro Infante y le decía a mi mamá que cuando yo crezca voy a ser como ellos", recordó Fernández.Con apenas 14 años, ganó su primer concurso musical para aficionados en Guadalajara y luego comenzó a interpretar canciones en restaurantes y fiestas. En 1960, actuó en el programa de televisión local La calandria musical.En 1966, el intérprete firmó su primer contrato musical con el sello discográfico CBS México, donde grabó sus míticos discos Palabra de Rey, Vicente Fernández y Ni en defensa propia. A lo largo de su prolífica carrera musical, Fernández grabó más de 100 álbumes de estudio, sencillos y colaboraciones, con más de 50 millones de copias vendidas por todo el mundo. La popularidad de Fernández en México y EEUU era comparada con la de Frank Sinatra o Elvis Presley, mientras que su tema Volver, volver se convirtió en el verdadero himno de la ranchera.El destacado cantante también fue galardonado con decenas de premios musicales, entre ellos varios Grammy, Grammy Latino y Billboard. En 1998, obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.Carrera cinematográficaSi bien fue la música la pasión de la vida de Fernández, también se destacó por sus papeles en películas. Debutó en el cine en 1971, al encarnar a Constancio en la película de comedia Tacos al carbón. En 1974, protagonizó su primer éxito cinematográfico, La ley del monte, en el que también interpretó varios temas. Aunque no fue actor profesional, durante más de cuatro décadas, apareció en más de 30 cintas.En su última película, Mi querido viejo, también protagonizada por su hijo Alejandro, el rey de la ranchera dio vida a Luis Fuentes, un cantante que había triunfado en el mundo de la música, pero entendió que fue el amor de sus seres queridos, y no el éxito profesional, lo más importante para él.Vida personal y problemas de saludFernández nació en el pueblo de Huentitán El Alto, en Jalisco, hijo del ranchero Ramón Fernández y Paula Gómez de Fernández. El propio artista confesó en reiteradas ocasiones que su madre fue quien más le apoyó y le regaló su primera guitarra. En 1963, Paula falleció de cáncer. Ese mismo año, Fernández se casó con María del Refugio Abarca Villaseñor, con quien tuvo cuatro hijos, entre ellos el famoso cantante Alejandro Fernández.En febrero de 2012, Fernández realizó una gira por distintos países de América y anunció que dejaría los escenarios. "Un artista necesita retirarse con mucha dignidad, en el mero momento, y yo creo que en este año voy a despedirme de todos ustedes, de todo el público de Centro y Sudamérica, voy a despedirme de España, por el cariño que me brindaron por muchos años", declaró en ese entonces. Al mismo tiempo, continuó grabando canciones: así, en abril de ese mismo año, salió a la venta su disco Los Dos Vicentes y en septiembre, lanzó una colaboración con Tony Bennett, titulada Return To Me.En noviembre de ese mismo año, Fernández se sometió a una complicada cirugía en la que le extirparon casi la mitad del hígado por un tumor, después enfrentó una trombosis pulmonar. En agosto de 2014, se le diagnosticó cáncer de próstata.En 2016, el ídolo de la canción ranchera volvió a decir adiós a sus fans con un gran concierto gratuito en el Estadio Azteca, en el que hizo un repaso por lo mejor de su discografía. Fernández ya no pudo continuar con su carrera musical por problemas de salud. "Para cantar nunca he tenido problemas, siempre lo he hecho así, pero con la tromboembolia como que me fallaba un poco la voz, hasta para hablar me faltaba un poco el aire y eso es lógico porque se me fueron unos trombos a los pulmones", explicó en ese entonces.El 8 de julio de 2021, Fernández fue hospitalizado de emergencia en una clínica de Guadalajara por problemas en las vías urinarias, pero fue dado de alta cuando se recuperó.El 10 de agosto, el ícono mexicano sufrió una caída en su rancho Los Tres Potrillos y fue hospitalizado de emergencia. En ese entonces su estado era grave, pero estable. Entonces, recibió el apoyo virtual de miles de seguidores y su hijo Alejandro Fernández le dedicó una serenata.A finales de octubre, tras más de dos meses en terapia intensiva mejoró su estado de salud y su familia comunicó que se encontraba en fase de convalecencia. El 1 de diciembre regresó a terapia intensiva luego de presentar una inflamación en sus vías respiratorias y requerir un ajuste de medicación, aunque estaba despierto y sin sedación. El 10 de diciembre, un parte médico que dio a conocer uno de los médicos que trataba al 'Charro de Huentitán' que indicaba que el estado de salud del cantante no parecía mejorar. Dos días después, su familia comunicó el fallecimiento del legendario cantante de música ranchera.

