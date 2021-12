La UEFA hace el ridículo con el sorteo de Champions

https://mundo.sputniknews.com/20211213/la-uefa-hace-el-ridiculo-con-el-sorteo-de-champions-1119257314.html

MOSCÚ (Sputnik) — La UEFA hizo el ridículo durante el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones y tuvo que repetirlo luego del mal manejo en los... 13.12.2021, Sputnik Mundo

Bolas mal colocadas, en una ceremonia transmitida en vivo a medio mundo, dejó mal parada a la UEFA, que justificó lo sucedido como un error de programación, aunque fue un marrón humano total, porque el moderador encargado de colocar las bolas con los nombres de los equipos se equivocó.La segunda edición dejó mucho morbo con el emparejamiento del Real Madrid y el PSG, que pondrá frente a frente a Lionel Messi contra el once madrileño, su gran rival desde que militaba en las filas del Barcelona, además de significar el regreso de Sergio Ramos a la que fue su casa por muchos años, y la presentación de Kylian Mbappé ante el que puede ser -o será- su equipo desde el próximo verano.Real Madrid y la buena suerte de EspañaSalvo al Real Madrid, la repetición del sorteo benefició a los otros dos equipos españoles involucrados. El Atlético de Madrid, que en primera instancia quedó emparejado con el Bayern de Múnich terminará jugando con el Manchester United. El pareo pondrá al equipo que entrena Diego Simeone frente a frente con uno de los jugadores que más daño le ha hecho en la última década: Cristiano Ronaldo.Sin embargo, es preferible jugar contra Ronaldo que vérselas contra un Bayern Múnich que sale con el cartel de favorito para ganar la lid, y que tiene en sus filas al tal vez más grande goleador del momento, el polaco Robert Lewandovski.El Bayern, por su parte, enfrentará al Salzburgo, un equipo al que mirará, tal vez, como mismo hubiera hecho ante el Atlético, desde arriba, y sin ver en ellos mucho peligro.Por su parte, el Villarreal, que iba ante el Manchester City en el sorteo inicial, cambió de rival y también mejoró, porque no es lo mismo el equipo que entrena Pep Guardiola que la Juventud de Turín, historia en competiciones europeas aparte.Sin embargo, nada garantiza que Atlético o Villarreal vayan a llegar a octavos, en tanto el Real Madrid que tuvo un sorteo placentero en primera instancia, al parecer tendrá un camino más virulento en busca de los cuartos, aunque los seguidores del fútbol saben que para levantar La Orejona hay que dejar a los grandes por el camino, y de eso sabe mucho el llamado equipo blanco, buena parte de su plantilla, y hasta el entrenador Carlo Ancelotti.La premier mete miedoAdemás de los dos equipos de Manchester, City y United, que lideraron sus respectivos grupos y salen como favoritos en octavos, la Liga Premier tiene otros dos representantes en octavos de final, los ganadores de dos de las tres última ediciones: Liverpool y Chelsea.Los que siguen la Premier no se asombrarán si ven un pleno inglés en busca de las semifinales, algo que pudiera pasar si el City deja en el camino al Sporting de Portugal, el United al Atlético de Madrid, el Liverpool al Inter de Milán, y el Chelsea al Lille francés.Después de la Liga Premier, es la española la mejor representada, con tres equipos, en tanto Italia, Francia y Portugal tienen dos escuadras en octavos, y una per cápita Alemania, Holanda y Austria.El 13 de diciembre se celebró también el sorteo de la Europa League y en las rondas eliminatorias, las que darán pase a octavos, el Barcelona español se medirá contra el Nápoles italiano, en tanto el Sevilla lo hará frente al Dínamo Zagreb croata, y el Betis ante el Zenit de San Petersburgo ruso.

