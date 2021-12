https://mundo.sputniknews.com/20211213/la-ue-eeuu-y-el-reino-unido-estudian-posibles-sanciones-contra-rusia-1119241571.html

La UE, EEUU y el Reino Unido estudian posibles sanciones contra Rusia

La UE, EEUU y el Reino Unido estudian posibles sanciones contra Rusia

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea (UE), Estados Unidos y el Reino Unido estudian posibles sanciones contra Rusia en relación con la situación en Ucrania... 13.12.2021, Sputnik Mundo

Bruselas acoge este 13 de diciembre una reunión del Consejo de ministros de Exteriores de la UE, la última este año.El alto diplomático precisó que no se prevé tomar decisiones concretas sobre el tema."No espero hoy decisiones al respecto", afirmó.Borrell señaló que la agenda de la reunión incluye varios temas internacionales, pero el de Ucrania será el más importante."Mandaremos una señal clara de que cualquier agresión contra Ucrania tendrá graves consecuencias para Rusia. Ahora hacemos todo lo posible para evitar ese tipo de evolución de la situación", enfatizó.La tensión entre Ucrania y Rusia aumentó en los últimos días, luego de que Moscú advirtiera un gran aumento de la presencia militar de la OTAN en la región del mar Negro, que incluye buques de guerra con misiles a bordo, aviones estratégicos de EEUU y ejercicios a gran escala, algunos de ellos no programados.A su vez, Kiev y varios países occidentales mostraron su preocupación por el presunto incremento de "acciones agresivas" por parte de Rusia cerca de la frontera ucraniana.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones por parte de Occidente de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre la presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para emplazar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.

