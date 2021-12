https://mundo.sputniknews.com/20211213/el-kremlin-la-solucion-en-donbas-exige-dialogo-directo-entre-kiev-y-las-republicas-1119245300.html

El Kremlin: la solución en Donbás exige diálogo directo entre Kiev y las repúblicas

El portavoz también informó que el Kremlin quisiera que Occidente inste a Kiev a cumplir los Acuerdos de Minsk y cesar las provocaciones y que le indique que el problema puede solucionarse solo estableciendo un diálogo directo entre las partes en conflicto.La agencia Bloomberg, refiriéndose a un alto funcionario de EEUU, informó que los países del G7 opinan unánimemente que Rusia afrontará consecuencias si se produce una escalada de la situación en torno a Ucrania.Un representante anónimo del Departamento de Estado dijo a Bloomberg que aunque la Administración estadounidense no expuso en público los problemas que afrontaría en tal caso Rusia, las respectivas medidas se tomarían muy rápido, así como dijo estar seguro que un amplio grupo de países se uniría a tal acción.Los ministros de Exteriores del G7 celebraron una reunión en Liverpool entre el 11 y el 12 de diciembre.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las autoridades ucranianas y Occidente en más de una ocasión acusaron a Rusia de estar inmiscuyéndose en los asuntos de Ucrania. Moscú rechaza esas acusaciones y declara que Rusia no es parte del conflicto interno ucraniano.A Rusia le imputan el "incumplimiento" de los Acuerdos de Minsk, pero no logran formular qué concretamente incumple Rusia, declaró hace poco el presidente de Rusia, Vladímir Putin.El lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2El trabajo técnico necesario para lanzar el gasoducto Nord Stream 2 continúa, y se cumplen todas las exigencias del regulador energético alemán (Agencia Federal de Redes de Alemania, BNA), declaró Peskov.La ministra declaró que el gasoducto Nord Stream 2 aún no cumple con las normas del derecho europeo y por lo tanto no puede recibir el visto bueno para comenzar a funcionar.A mediados de noviembre la BNA anunció que suspendía los trámites para certificar a la empresa Nord Stream 2 AG en calidad de operador independiente del gasoducto homónimo. Los trámites se reanudarán cuando Nord Stream 2 AG establezca una subsidiaria en Alemania que volvería a presentar la solicitud de certificación.Después de que Nord Stream 2 AG presente los documentos necesarios, el proceso de certificación se reanudará. Según comentan los medios alemanes, ese proceso puede llevar varios meses.El Nord Stream 2 es un gasoducto de dos ramales de 1.230 km, con una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos al año, el cual va desde la costa rusa hasta Alemania, pasando por el mar Báltico.El proyecto, que se inició en septiembre de 2018, fue concebido para diversificar las rutas del suministro de gas y elevar la seguridad energética de Europa.Se oponen al nuevo gasoducto Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, así como Ucrania y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania.Moscú en más de una ocasión instó a dejar de politizar el Nord Stream 2, señalando que es un proyecto comercial provechoso tanto para Rusia como para la Unión Europea.

rusia, europa, ucrania, donbás