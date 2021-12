https://mundo.sputniknews.com/20211213/el-funcionario-de-pena-nieto-e-hijo-de-miguel-de-la-madrid-que-quiere-ser-presidente-de-mexico-1119276556.html

El funcionario de Peña Nieto e hijo de Miguel De la Madrid que quiere ser presidente de México

El funcionario de Peña Nieto e hijo de Miguel De la Madrid que quiere ser presidente de México

Aunque faltan dos años y medio para las elecciones presidenciales en México, la carrera por la silla de Palacio Nacional ya comenzó tanto en el partido... 13.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-13T21:48+0000

2021-12-13T21:48+0000

2021-12-13T21:48+0000

américa latina

enrique peña nieto

partido revolucionario institucional (pri)

andrés manuel lópez obrador

partido acción nacional (pan)

morena

méxico

carlos salinas de gortari

elecciones presidenciales en méxico (2024)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1119272725_0:291:1281:1011_1920x0_80_0_0_ab12f3f7f6473f5c9cbb911eb49692af.jpg

GEn una reunión con empresarios de Guanajuato, el viernes 10 de diciembre el hijo del expresidente Miguel De la Madrid, quien gobernó México entre 1982 y 1988, y titular de la Secretaría de Turismo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, informó que quiere ser candidato presidencial en 2024.En el encuentro llamó a conformar una alianza entre las fuerzas de oposición para derrotar al partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los comicios del 2024.Y pidió no dedicar el tiempo en responder a una sola figura política, probablemente en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la conversación pública que deriva todas las semanas de la conferencia matutina que dicta en su mayoría desde Palacio Nacional."No hay forma de competir en el país contra el Gobierno actual y sus aliados más que si todos aquellos que no coincidimos nos ponemos de acuerdo, no hay forma, porque el país está más o menos dividido a mitades", dijo."Ya en esta última elección los votos de la oposición son mayores a los del partido en el poder, dos millones, no se les olvide eso, no se fijen en las encuestas, fíjense en la encuesta de los votos, esa es la que importa. En ese sentido, no vamos mal", añadió.Por su experiencia como funcionario en el sexenio de Felipe Calderón, su servicio en el PRI y su trayectoria política, De la Madrid aseveró que tiene buenos amigos entre todos los partidos de oposición e incluso entre algunos integrantes de Morena, por lo que llamó a vencer al candidato del partido gobernante en la próxima elección presidencial.El exfuncionario de Peña Nieto reconoció ante los empresarios de Guanajuato que durante la gestión del priista se toleró una corrupción de niveles onerosos, además de que negó que el desvío de recursos públicos sea un rasgo cultural de los mexicanos, sino que dijo que se trata de una crisis institucional.La trayectoria de un aspirante a Palacio NacionalLicenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en administración pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, De la Madrid fue titular de la Secretaría de Turismo en el sexenio de Peña Nieto, de 2015 a 2018.Además, al inicio de la administración del priista, de 2012 a 2015, dirigió el Banco Nacional de Comercio Exterior, y en el sexenio del panista Felipe Calderón, de 2006 a 2010, fue director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, institución de banca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).También fue diputado federal entre el 2000 y el 2003 por el PRI y coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante el sexenio de Ernesto Zedillo, quien gobernó México como abanderado del PRI entre 1994 y el 2000.En el sector privado, el hijo del expresidente De la Madrid fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) y director de relaciones institucionales y comunicación corporativa del banco Hong Kong Shangai Banking Corporation (HSBC) para México y América Latina.Dirige el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey desde 2019 y publica artículos de opinión política en el diario El Universal, además de dirigir el programa televisivo "Ahora Futuro, México y el mundo" de ADN 40.Su padre, Miguel De la Madrid, además de dirigir el Fondo de Cultura Económica (FCE), fue presidente de México entre 1982 y 1988.De acuerdo con Rogelio Hernández Rodríguez, investigador del Colegio de México (Colmex) y autor del libro de divulgación Historia mínima del Partido Revolucionario Institucional, De la Madrid surgió de un ala tecnócrata del sistema político mexicano.Si bien tenía formación como funcionario público cuando se convirtió en aspirante presidencial, el padre de Enrique De la Madrid había ocupado sólo posiciones técnicas y no de concertación política en los gabinetes federales, por lo que su visión del problema político mexicano era sobre todo operativa.Además, junto con su sucesor en Palacio Nacional, Carlos Salinas de Gortari, De la Madrid está señalado en la historia moderna de México como el gestor del neoliberalismo en el país, que fomentó la privatización de empresas del Estado y la desregulación de obligaciones sociales como las prestaciones y contratación de trabajadores.A Miguel De la Madrid le tocó inaugurar el Mundial de Futbol de México 1986, donde Maradona se convertiría en campeón del mundo como líder deportivo de la selección de Argentina.En esa gesta deportiva, el entonces presidente priista fue abucheado por la audiencia presente en el Estadio Azteca al considerar que el mandatario no estuvo presente con eficacia durante las labores de rescate que propició el terremoto del año anterior, 1985, en la Ciudad de México.Además, De la Madrid fue señalado por Miguel Ángel Granados Chapa como responsable del asesinato del periodista Manuel Buendía, investigador de la influencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos en México y quien murió ejecutado a balazos en la capital del país en 1984.El escenario de un proyecto presidencialEl destape de Enrique De la Madrid como aspirante presidencial del PRI, a pesar de su llamado a la unidad, choca con el del dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, quien fue proclamado como "presidente, presidente" en la última asamblea nacional ordinaria del partido, celebrada el sábado 11 de diciembre.Además, de acuerdo con un analista consultado por Sputnik y por la última encuesta presidencial publicada por el diario Reforma, a De la Madrid podría disputarle la candidatura del PRI el actual gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, quien opera en el bastión político de donde surgió el último presidente del tricolor, Peña Nieto.Y aunque hizo explícita ante el empresariado guanajuatense su intención de que los partidos opositores a Morena busquen un candidato de unidad, ninguno de los dirigentes en cuestión, ni en el PRI, el PAN, el PRD o Movimiento Ciudadano, han definido en estos momentos si efectivamente buscarán desbancar el proyecto de López Obrador en 2024 mediante una coalición.Por el contrario, en temas como la iniciativa presidencial de reforma eléctrica, el PAN y el PRI, los partidos de más tradición en el panorama político contemporáneo, han cruzado desencuentros en torno a si votarán a favor o en contra del proyecto.Así, ni el llamado a la unidad de De la Madrid se presenta en un escenario que aclare su posibilidad de concretarse, ni el extitular de Turismo es el único aspirante a convertirse en el abanderado del tricolor para disputar el control federal del país en las próximas elecciones.

https://mundo.sputniknews.com/20211213/amlo-en-una-de-esas-triunfa-una-presidenta-que-continue-la-transformacion-1119259897.html

https://mundo.sputniknews.com/20211104/por-que-amlo-busca-sumar-a-gobernadores-de-oposicion-a-su-gabinete-1117892490.html

https://mundo.sputniknews.com/20211203/adan-augusto-lopez-cuales-son-sus-fortalezas-y-debilidades-rumbo-a-la-eleccion-del-2024-1118973872.html

https://mundo.sputniknews.com/20211206/gobernador-de-jalisco-toca-la-puerta-en-palacio-nacional-dice-que-quiere-ser-presidente-de-mexico-1119042249.html

https://mundo.sputniknews.com/20210918/19s-mexicanos-nos-cuentan-como-vivieron-los-terremotos-de-1985-y-2017-1116180038.html

https://mundo.sputniknews.com/20211116/que-siempre-si-pri-asegura-que-esta-abierto-a-discutir-la-reforma-electrica-de-amlo-1118303626.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

enrique peña nieto, partido revolucionario institucional (pri), andrés manuel lópez obrador, partido acción nacional (pan), morena, méxico, carlos salinas de gortari, elecciones presidenciales en méxico (2024)