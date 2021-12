https://mundo.sputniknews.com/20211213/el-agua-de-30-estados-de-mexico-envenena-a-la-poblacion-con-arsenico-y-fluoruro-1119276344.html

El agua de 30 estados de México envenena a la población con arsénico y fluoruro

El agua de 30 estados de México envenena a la población con arsénico y fluoruro

Al menos 24 estados de México reportan pozos de agua potable con niveles altos de arsénico y 30 registran índices elevados de fluoruro, de acuerdo con una... 13.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-13T21:33+0000

2021-12-13T21:33+0000

2021-12-13T21:33+0000

américa latina

💗 salud

contaminación

guadalajara

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107076/03/1070760308_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_6885e59efd148bf73a809a10b6fdd9be.jpg

Según el trabajo periodístico, al menos desde 2012 diferentes organizaciones civiles han denunciado que este problema ha derivado en un incremento considerable en casos de cáncer y del llamado pie negro (extremidades gangrenadas), sobre todo en la zona norte y centro del país.El riesgo no sólo es en zonas donde el agua potable se bebedirectamente porque este mineral también puede quedarse en los alimentos. Dicho problema es adjudicado no sólo a la actividad minera que provoca la filtración de minerales a las aguas subterráneas, sino también a la extracción de agua que provoca el mismo efecto.Uno de los casos más conocidos es el de la población de Los Planes, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, donde se reportan personas con más de 100 microgramos de arsénico por litro en su orina, cuando la cantidad recomendada por organismos de salud es menor a los 5 microgramos.A pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) creó en 2021 la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (Renameca) para tener una base de datos sobre los niveles de contaminación de agua, la situación no ha mejorado e incluso ha empeorado.Según información de la Conagua de 2018, el 41% de los pozos muestreados en el país reportaron niveles de arsénico por arriba del umbral recomendado (0,01 mg/L), aunque muchos no se encuentran cerca de minas o lugares con residuos.Entre los municipios que reportan mayores niveles de arsénico en el agua son Guadalajara y Tlajomulco, en Jalisco; La Paz, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora, Villa de Cos, Zacatecas; La Laguna; Hidalgo; San Luis Potosí; Guanajuato y seis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.Cabe señalar que, a pesar de que el estándar internacional marca el límite de arsénico a 0,01 miligramos por litro de agua, la norma mexicana establece un máximo de 0,025 miligramos por litro.Acorde con estimaciones de investigadores como Teresa Alarcón Herrera, cerca de 8,81 millones de mexicanos estaría expuestos a los altos niveles de arsénico, tomando en cuenta que esta cifra se basa únicamente en los pozos muestreados por la Conagua y que otros cálculos elevan la cifra a más de 12 millones de personas.Niveles altos de fluoruroLa Renameca también detectó altos niveles de fluoruro en el agua. En 2012, 25 estados superaban el límite establecido por agencias internacionales (0,7 mg/L), y para 2018 la cifra aumentó a 30 entidades federativas y un porcentaje de contaminación de 41,6% del total de los pozos con niveles irregulares.El exceso de fluoruro no sólo aumenta el riesgo de padecer fluorosis dental, sino que pueden provocar deformidades en huesos, volverlos frágiles o quebradizos, así como calcificación de huesos y ligamentos.Aunque dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hablan de 14 millones de afectados, especialistas como el hidrogéologo José Joel Carrillo estima que, tan sólo en la Sierra Madre Occidental, 19 millones de personas (15% de la población) estaría expuesta a agua con exceso de fluoruro.

https://mundo.sputniknews.com/20211129/empresa-de-eeuu-envenena-al-rio-bravo-con-agua-negras-se-convierte-en-un-foco-de-infeccion-1118764972.html

guadalajara

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, contaminación, guadalajara, méxico