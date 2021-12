https://mundo.sputniknews.com/20211213/eeuu-no-aprende-mas-insiste-en-su-dictadura-de-imponer-democracias-1119267840.html

EEUU no aprende más: insiste en su dictadura de imponer 'democracias'

EEUU no aprende más: insiste en su dictadura de imponer 'democracias'

Joe Biden ha vuelto a demostrar que EEUU pretende seguir con su juego en países que le resultan molestos. La nueva ministra de Exteriores de Alemania entorpece... 13.12.2021, Sputnik Mundo

octavo mandamiento

EEUU no aprende más: insiste en su dictadura de imponer 'democracias'

Las 'aversiones' de BidenAunque desde la gran mayoría de la propia prensa occidental han calificado a la 'Cumbre de la democracia' como poco útil, llegando a calificarla con el coloquial 'poco ruido y pocas nueces, Biden sin embargo sacó otras conclusiones: elogió la "utilidad" del cónclave que organizó, y a la que invitó a participar a mandatarios a los que él considera democráticos, coincidiendo que los no invitados son líderes de países que le resultan molestos y son competidores directos en ámbitos comerciales y militares, como Rusia y China, entre otros.Y tal vez la clave de esa "utilidad" a la que se refirió el inquilino de la Casa Blanca haya sido desvelada en un llamado de atención que hizo el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia [cámara alta del Parlamento], Konstantín Kosachov:"En la presente cumbre, el presidente Biden anunció el lanzamiento de la iniciativa presidencial para la renovación democrática que prevé destinar 424,4 millones de dólares al apoyo de los países leales del mundo. Ya está claro que, de hecho, se está creando un 'fondo de injerencia en los asuntos internos' de los países desleales". Y quien no quiera verlo, que mire para otro lado.La nueva ministra de Exteriores de Alemania entorpece puesta en marcha del Nord Stream 2Con el trasfondo de la crisis energética que afronta Europa y el gasoducto Nord Stream 2 listo para empezar el bombeo del gas ruso, la nueva ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, toma las riendas en el asunto al declarar que el proyecto no puede ponerse en marcha ya que no cumple con las normas energéticas europeas.Ante las cámaras del canal de televisión ZDF, Baerbock deslizó: "Hemos debatido el tema en el marco de negociaciones de coalición y hemos dejado por escrito en el acuerdo de la coalición que a los proyectos energéticos debe aplicarse la legislación europea en el ámbito de energía. Tal y como están las cosas en este momento, este gasoducto Nord Stream 2 no puede aprobarse porque no cumple los requisitos de la legislación europea en materia de energía, y las cuestiones de seguridad siguen sobre la mesa".En Rusia reaccionaron a la declaración de la nueva jefa de la diplomacia germana desde el Kremlin. El trabajo técnico necesario para lanzar el gasoducto Nord Stream 2 continúa, y se cumplen todas las exigencias del regulador energético alemán [Agencia Federal de Redes de Alemania, BNA], declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov."Se sigue trabajando con la BNA, y el operador del gasoducto, la empresa Nord Stream 2 AG, cumple todas las exigencias del regulador. Es un trabajo técnico, burocrático y jurídico, y hay que armarse de paciencia", dijo Peskov al comentar las declaraciones de la ministra federal de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock.En noviembre, el regulador alemán suspendió temporalmente el procedimiento la certificación de Nord Stream 2 AG como operador independiente del gasoducto que ha enfrentado múltiples trabas durante su construcción, desde las preocupaciones medioambientales planteadas por varias naciones europeas hasta la presión directa y las sanciones impuestas por Washington.En concreto, a mediados de noviembre la BNA anunció que suspendía los trámites para certificar a la empresa Nord Stream 2 AG en calidad de operador independiente del gasoducto homónimo. Los trámites se reanudarán cuando Nord Stream 2 AG establezca una subsidiaria en Alemania que volvería a presentar la solicitud de certificación.Después de que Nord Stream 2 AG presente los documentos necesarios, el proceso de certificación se reanudará. Según comentan los medios alemanes, ese proceso puede llevar varios meses.Recordemos que las operaciones de tendido de tuberías del Nord Stream 2, que pretende llevar el gas ruso directamente a Alemania a través del mar Báltico, sin pasar por Polonia y Ucrania, comenzaron en 2018 y se completaron el pasado septiembre, tras superar numerosos obstáculos. Sin embargo, el proyecto sigue sin suministrar gas natural y su proceso de certificación sigue en suspenso.En opinión de expertos, la declaración que ha hecho Annalena Baerbock sobre la suspensión del proyecto Nord Stream 2 la pone en una situación incómoda ya que, por un lado es bien sabida su postura negativa con respecto al gasoducto ruso que ha manifestado siendo líder del partido la Alianza 90/Los Verdes, por otro lado, ya como la ministra de Exteriores de Alemania, no puede ir en contra de la posición del nuevo canciller federal Olaf Scholz, quien respalda el proyecto ruso-germano considerándolo útil para la mayor economía europea.Bolivia: detienen a Marco Pumari, dirigente de la región de Potosí que participó en el golpe de Estado de 2019La Fiscalía boliviana ordenó la detención preventiva del líder cívico de Potosí, Marco Pumari. Se le acusa de robo agravado, delitos electorales y daños a bienes del Estado durante el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en el año 2019.Octavo Mandamiento habló sobre este tema con la periodista y politóloga boliviana Susana Bejarano.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

alemania, joe biden, cumbre, democracia, nord stream 2, demora