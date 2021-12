https://mundo.sputniknews.com/20211213/comando-de-gabriel-boric-estamos-optimistas-vamos-a-ganar-1119268585.html

Comando de Gabriel Boric: "Estamos optimistas, vamos a ganar"

A pocos días de que Chile decida su próximo presidente entre el candidato Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast... 13.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

💬 entrevistas

chile

gabriel boric

segunda vuelta

josé antonio kast

elecciones presidenciales en chile (2021)

En Chile, como lo establece la ley, está prohibido publicar sondeos 15 días antes de las elecciones. Es por ello que las últimas encuestas de cara a esta segunda vuelta presidencial son de la última semana de noviembre y la primera de diciembre.De acuerdo con los sondeos de Activa, Cadem, Criteria, Feedback y DataInfluye, el candidato de Apruebo Dignidad es quién sería el próximo presidente de Chile. Las brechas porcentuales oscilan del 2 al 13% a favor de Gabriel Boric.Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social, vocero y pieza clave del comando de Boric, en conversación con Sputnik, fue cuidadoso y señaló que "las encuestas que se han visto son de hace tres semanas" y que "el escenario electoral es extremadamente dinámico".Para Winter, están en una situación de disputa voto a voto y en donde ambos sectores han utilizado distintas estrategias. Por un lado, el candidato ultraconservador "ha utilizado mucho dinero, lo que se traduce en mucha presencia en los medios de comunicación", además de "una estrategia de difusión de noticias falsas por grupos de WhatsApp para desacreditar a Gabriel Boric".Con respecto a la estrategia utilizada por su sector, Winter comenta que ha estado en dejarlo todo en la calle, haciendo puerta a puerta, repartiendo volantes, conversando con las personas, desmintiendo las noticias falsas que les llegan por WhatsApp.Un millón de puertasLa estrategia señalada por Gonzalo Winter ha sido denominada por el comando del candidato de Apruebo Dignidad como "un millón de puertas por Boric" y ha contado con la creación de comandos en distintas localidades del país y masivas jornadas culturales."Después de la primera vuelta, al ver la urgencia en la que nos encontrábamos, muchas personas se sumaron a la campaña. Había gente que votó por Boric, pero solamente votaba por Boric, pero ahora están realmente en campaña", comentó."Hemos podido ver a muchos artistas, intelectuales, que antes grababan un video, mandaban un saludo diciendo que votaban por Boric. Ellos ahora están haciendo puerta a puerta, incluso viajando", agregó.El no de Gabriel Boric y su comando a Franco ParisiUna de las sorpresas de los comicios presidenciales del pasado 21 de noviembre fue la posición alcanzada por el candidato del Partido de la Gente (centroderecha), Franco Parisi, quien se ubicó en la tercera posición solo superado por Kast y Boric. Este candidato hizo toda su campaña desde Estados Unidos, puesto que en Chile hay una orden de arraigo en su contra por el no pago de la pensión de alimentos a sus hijos.Parisi invitó a los candidatos que pasaron a segunda vuelta a su programa Bad Boys, transmitido por YouTube, para conversar y para que Kast y Boric mostraran sus propuestas a los votantes del ingeniero radicado en Estados Unidos.El primero en confirmar y asistir a este encuentro virtual fue José Antonio Kast. A su vez, Gabriel Boric se restó de participar en el programa del excandidato a La Moneda. Winter explicó a Sputnik que la propuesta les pareció interesante, puesto que Parisi llegó a determinadas personas a las cuales ellos no tienen acceso pero que participar en el programa "era validar la posición que él ha tenido con respecto a la deuda que tiene en la materia de pensión alimenticia, que se niega a pagar y que el candidato Kast dijo que es un tema que se tiene que aclarar, desconociendo que hay una sentencia judicial que así lo estipula", agregó.El vocero del comando Boric comentó a Sputnik que lo único que tiene que hacer Franco Parisi es entrar a su cuenta corriente y depositar todo lo adeudado a sus hijos. "Nosotros no queremos validar el no pago de la pensión alimenticia, puesto que es una situación de mucho dolor para varias familias chilenas. Además, a eso se ha sumado el trato de Parisi contra el candidato Gabriel Boric que ha sido prácticamente denostativo".Fabiola Campillai y Gustavo Gatica entregan su apoyo a Gabriel BoricEl 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Gabriel Boric se reunió con la senadora electa Fabiola Campillai, quien perdió su visión, gusto y olfato producto de una bomba lacrimógena disparada por Carabineros, y Gustavo Gatica, joven estudiante quien perdió la visión por perdigones disparados por la misma institución policial. Ambos hechos ocurrieron en noviembre de 2019.Fabiola y Gustavo se convirtieron en símbolos de la represión estatal y la violación a los derechos humanos. Ambos, antes de reunirse con Boric, ya habían anunciado su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad de cara a esta segunda vuelta presidencial.El vocero del comando de Boric señala que el apoyo de Campillai y Gatica, "significa mucho, tanto la senadora electa Fabiola Campillai y Gustavo Gatica son dos símbolos del movimiento social chileno, en distintos sentidos".Además, el diputado tuvo palabras para José Antonio Kast quien ha negado las violaciones a los derechos humanos e incluso se ha reunido con Patricio Maturana, carabinero que disparó la bomba lacrimógena a Fabiola Campillai. Winter calificó la visita de Kast a Maturana como un acto de provocación."Es un acto de provocación que tiene José Antonio Kast. Él tiene una fórmula que aplica, puesto que Kast ha identificado que un país dividido y en donde existen expresiones de odio de un lado hacia otro, de alguna forma le favorece", señaló el diputado de Convergencia Social.Winter se muestra satisfecho por la campaña que han realizado durante estas últimas semanas y donde los actos culturales de Gabriel Boric se han multiplicado en distintos rincones del país. Además, la caravana encabezada por la jefa de la campaña, Izkia Siches, expresidenta del Colegio Médico de Chile, ha recorrido gran parte del territorio chileno de norte a sur.Finalmente, el diputado Gonzalo Winter señala que "estamos optimistas, vamos a ganar, vamos a sudar para lograrlo, pero ganaremos".

