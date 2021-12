https://mundo.sputniknews.com/20211213/camiones-vs-trenes-el-conflicto-que-se-mete-en-la-campana-presidencial-chilena-1119272402.html

Camiones vs. trenes: el conflicto que se mete en la campaña presidencial chilena

El candidato a la presidencia de Chile Gabriel Boric asumió la necesidad de impulsar una política ferroviaria para el país, en caso de resultar vencedor en el... 13.12.2021, Sputnik Mundo

El 6 de diciembre, el candidato a la Presidencia de Chile Gabriel Boric, anunció su intención de impulsar una política ferroviaria para el país, "aunque a algunos les moleste".Pocas horas después, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, respondió —desde el palacio de La Moneda (sede del Gobierno chileno), lo que le valió críticas de injerencismo electoral al Gobierno de Piñera— que, "se nos quiere reemplazar a los camioneros de Chile por ferrocarriles del Estado".“Nosotros somos hombres libertarios, no nos gustan estos sistemas estatistas. Déjennos trabajar, producir y ayudar a las familias más vulnerables de la nación”, agregó Pérez en alusión a la propuesta de Boric.El dirigente gremial también afirmó que fortalecer el sistema de ferrocarriles para cargas y pasajeros constituye una "competencia desleal, con la plata de todos los chilenos", asegurando "no ser un sector privilegiado", que simplemente desea "una cancha pareja".Boric, candidato por el pacto Apruebo Dignidad, advirtió —como respuesta a Pérez— que "Chile necesita más trenes y no menos", en pos de mejorar la conectividad de la "larga y angosta tierra". A la vez que replicó pidiendo tranquilidad ya que "los cambios que vienen son para vivir mejor".Camiones en contextoA pesar de contar con un país que a simple vista tiene una geografía ideal para el desarrollo de una política ferroviaria, Chile abandonó ese camino hace casi 48 años.Durante la última dictadura cívico-militar de Chile, comandada por el general Augusto Pinochet (1973-1990), el país austral desmanteló el sistema de Ferrocarriles del Estado en pos de beneficiar al gremio de transportistas de camiones, actores fundamentales en el Paro de Octubre de 1972, como se recuerda el paro propiciado por los dueños de camiones para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende (1970-1973), desabasteciendo a la población de las grandes ciudades.Al día de hoy, el gremio de dueños de camiones, se ha beneficiado con el monopolio del transporte de bienes en el país sudamericano, tras el desmantelamiento de la red ferroviaria post golpe de Estado de 1973.En la actualidad, Chile sólo cuenta con una acotada red ferroviaria de pasajeros que opera entre Santiago y Chillán (sur) y un servicio de tren periférico orientado a la zona sur del área metropolitana de Santiago.

