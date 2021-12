https://mundo.sputniknews.com/20211213/angel-martin-pierde-el-miedo-sali-del-psiquiatrico-en-la-mierda-siendo-un-saco-de-patatas-vacio-1118856469.html

Ángel Martín pierde el miedo: "Salí del psiquiátrico en la mierda, siendo un saco de patatas vacío"

El famoso cómico y presentador de televisión, Ángel Martín, acaba de desvelar en un libro la que probablemente haya sido la prueba más dura de su vida: cómo... 13.12.2021, Sputnik Mundo

Hablar con Ángel Martín en términos serios es algo a lo que probablemente muchos periodistas no estén acostumbrados cuando se enfrentan a una entrevista con este cómico que lleva décadas haciendo reír. Pero su libro Por si las voces vuelven nos ha dejado fríos a todos. En este relato autobiográfico, confiesa cómo (y según palabras del propio Martín) "me volví loco" y cómo esta locura ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida.En una de sus entrevistas más personales e íntimas, el presentador de televisión explica a Sin Tapujos lo que es para él la locura: "Es como largarse al otro lado del espejo. Vivía en un mundo que podía ser muchos mundos a la vez. Fue fascinante".Martín asegura que "mientras estuve loco nunca me di cuenta de que lo estaba. Fue a mi chica a la que se le saltaron todas las alarmas cuando la felicité en público a través de mis redes sociales por su última película: Wonder Woman”. Su novia no había protagonizado Wonder Woman ni ninguna película reciente de Marvel.Y a partir de ahí todo fue muy rápido. Ingresó en un hospital psiquiátrico donde permaneció aislado del mundo varias semanas e incluso le tuvieron que atar a la cama en una ocasión; se pasaba todo el día medicado y cuando por fin consiguió salir vino lo peor: "El hospital es como la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Cuando sales y descubres que estás en el pozo más oscuro empieza realmente lo duro. He tardado años en recuperarme".Martín ha decidido contar su historia ahora porque espera que sirva de ejemplo para muchas personas que puedan estar pasando por un proceso similar al suyo. Además, cree que hay que perder el miedo y la vergüenza a reconocer cuando nos sentimos mal: "Hay que dejar de esconder las emociones y empezar a preguntar al otro cómo está".El cómico cuenta a Sputnik cómo durante el periodo en el que estuvo enfermo se sentía "hijo de los Dioses", "escuchaba voces demasiado altas", "hablaba con mi yo del futuro" o "veía mensajes en botellas de aceite de oliva".

