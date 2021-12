https://mundo.sputniknews.com/20211213/amlo-en-una-de-esas-triunfa-una-presidenta-que-continue-la-transformacion-1119259897.html

AMLO: "En una de esas triunfa una presidenta que continúe la transformación"

AMLO: "En una de esas triunfa una presidenta que continúe la transformación"

Los opositores al Gobierno actual deben recordar que su periodo termina en 2024, e incluso deben evitar hacerse ilusiones porque en las elecciones de sucesión... 13.12.2021, Sputnik Mundo

"Se equivocan pensando que ya nos vamos a ir, yo espero que terminemos, pero es hasta finales de septiembre del 24 y que no se hagan muchas ilusiones porque en una de esas triunfa un presidente, una presidenta que continúe con la misma política", dijo el mandatario en su conferencia matutina del lunes 13 de diciembre.Incluso si el próximo mandatario de México termina con las conferencias matutinas y el bloque conservador vuelve a ejercer un control de los medios de comunicación, además de un silencio discrecional de temas políticos, consideró López Obrador, la gente no va a permitir retrocesos."Ya también que se vayan preparando psicológicamente para eso, que no estén apostando a que esto va a ser transitorio, puede ser, porque en la democracia el pueblo manda, ¿no?, y hay que respetar, pero toco madera", declaró el presidente.Sin el permiso de la autoridad federal no se podrá construir nada en el país, señaló el mandatario y dijo que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, es incorruptible."Sencillamente ya no funciona el influyentismo, la apuesta al moche, al soborno, al conseguir los permisos dando mordida. Y el que haga eso del gobierno federal y se le demuestre, para afuera y denunciado penalmente", apuntó López Obrador.En el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido gobernante, el senador Ricardo Monreal y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, han expresado públicamente que buscan convertirse en candidatos del partido rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.Además, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es señalada por distintos analistas políticos como una posible sucesora de López Obrador en Palacio Nacional, aunque la mandataria local no ha declarado si busca ser presidenta de México o no.

