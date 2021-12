https://mundo.sputniknews.com/20211212/rusia-eeuu-debe-discutir-sus-problemas-antes-de-dar-lecciones-al-mundo-1119236903.html

Rusia: EEUU debe discutir sus problemas antes de dar lecciones al mundo

Rusia: EEUU debe discutir sus problemas antes de dar lecciones al mundo

En lugar de dar lecciones al resto del mundo, a Estados Unidos le convendría convocar primero un foro nacional para la democracia en el que debatir sus... 12.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-12T22:10+0000

2021-12-12T22:10+0000

2021-12-12T22:10+0000

internacional

eeuu

turquía

otan

hungría

democracia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1119236878_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_c17f6c57ba067b22eacc53b20e13cd2b.jpg

Uno de los temas de ese debate podría ser el arcaico sistema electoral de Estados Unidos, "en el que se niega el derecho al voto a millones de ciudadanos capacitados y el candidato con menos votos puede ganar unas elecciones presidenciales", afirmó Averiánov en una entrevista con el diario Rossiyskaya Gazeta.Recordó que Hungría y Turquía —"socios cercanos" de EEUU en la OTAN— no fueron invitados a la Cumbre por la Democracia."Hungría es un Estado miembro de la UE cuya pertenencia implica automáticamente que el país cumple los criterios de la democracia tal y como se entiende en Occidente. En otras palabras, resulta que la Casa Blanca le dice a Bruselas que hay un Estado no democrático dentro de la UE. De hecho, ataca abiertamente a la UE", dijo Averiánov."Turquía es uno de los más antiguos aliados político-militares de Estados Unidos dentro de la Alianza del Atlántico Norte. Los líderes de la OTAN declaran casi a diario que la alianza protege la democracia. Y ahora Washington admite que hay un régimen antidemocrático en las filas de la OTAN. Por cierto, la Casa Blanca deja claro que incluso una invitación a una cumbre no es un reconocimiento de que el país sea democrático", añadió.Hay motivos para creer que las organizaciones no gubernamentales formularán recomendaciones a Washington sobre qué países reconocer como democráticos y cuáles no, para que Estados Unidos pueda interferir en sus asuntos internos, afirmó Averiánov: "Las organizaciones no gubernamentales han estado tradicionalmente en la vanguardia de las aventuras geopolíticas de Estados Unidos, incluidas las "revoluciones de colores".En realidad, Estados Unidos está sentando las bases de una alianza digital similar a la de la OTAN, en la que se quitará a los Estados soberanos el derecho a tomar decisiones: "La idea aquí es sencilla: quieres que la Casa Blanca reconozca a tu Estado como una democracia, implementa esos estándares tecnológicos para que Estados Unidos se sienta cómodo defendiendo la democracia en tu país. Por ejemplo, influir en las elecciones de su país o controlar los medios de comunicación"."De hecho, se están sentando las bases para una alianza digital similar a la de la OTAN, en la que los Estados soberanos simplemente serán apartados de la toma de decisiones y se les dirá que vivan según las reglas que Google, Apple o Amazon escriban para ellos. Hasta aquí la llamada democracia según los estándares estadounidenses", añadió.La Cumbre por la Democracia, organizada por Estados Unidos, se celebró de una manera virtual a inicios de diciembre con la participación de más de 100 países, pero sin Rusia ni China. La idea de una cumbre sobre la democracia organizada por los estadounidenses ha sido criticada en Rusia, China y otros países.

https://mundo.sputniknews.com/20211211/la-desangelada-cumbre-maniquea-sobre-la-seudodemocracia-de-biden-1119219942.html

https://mundo.sputniknews.com/20211212/china-sobre-la-democracia-de-eeuu-es-un-arma-de-destruccion-masiva-usada-para-interferir-1119232961.html

eeuu

turquía

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, turquía, otan, hungría, democracia