Presidente Bukele sugiere que EEUU está tras marcha opositora en El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sugirió que el Gobierno de Estados Unidos está detrás de las protestas antigubernamentales... 12.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

eeuu

el salvador

centroamérica

protestas

nayib bukele

"Los iba a trolear, pero me dio pena ajena la marcha de hoy. El Gobierno de Estados Unidos comete un error de concepto: No se puede levantar un muerto, por más millones de dólares que se inviertan. El Salvador no quiere volver al pasado”, tuiteó Bukele.El mandatario compartió imágenes de la marcha que mostraban banderas de Estados Unidos junto a individuos presuntamente afines al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), una formación de marcado discurso antiimperialista.A su vez, perfiles afines al oficialismo cuestionaban la sintonía entre el Frente, nacido de la guerrilla de izquierda que combatió durante el conflicto armado (1980-1992), y Estados Unidos, que financió y apertrechó a la Fuerza Armada durante la guerra interna.Convocada desde redes sociales con la etiqueta #El12Marchamos, esta manifestación logró una convocatoria similar a las registradas el pasado 15 de septiembre y el 17 de octubre, con el concurso de sectores plurales, unidos por su rechazo a las políticas de la administración Bukele.La cita llegó tras una semana de desencuentros entre la Casa Presidencial y la embajada de EEUU en esta nación centroamericana, durante la cual Bukele cuestionó el compromiso de Washington con la democracia y acusó a su representación diplomática de injerencia en asuntos internos.Tales siguieron a una serie de sanciones de EEUU contra funcionarios cercanos al jefe de Estado, como su jefa de Gabinete, Carolina Recinos, designada por su presunto liderazgo en el desvío de fondos públicos destinados a combatir la pandemia de COVID-19.La réplica del mandatario tensó aún más los nexos con el tradicional aliado de El Salvador, principal destino de la diáspora nacional, cuyas remesas alimentan el consumo en este país.

