La unidad nacional de México está en la Virgen de Guadalupe

La unidad nacional de México está en la Virgen de Guadalupe

Este 12 de diciembre sucederá, como cada año, la celebración religiosa más grande de América: el Día de la Virgen de Guadalupe

Hay quien asegura que fue un instrumento para dominar a los indios que vivían en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles, pero esa lectura sobre la Guadalupana resulta reduccionista cuando se hurga en ella desde un punto de vista más profundo.Para este experto en Estudios Latinoamericanos, el verdadero evento milagroso de la Guadalupana fue darle unidad a un pueblo que, durante la evangelización, se convirtió en un sentimiento que conjugaba los imaginarios de ambos mundos: el europeo y el mesoamericano.Con los años, ese sentimiento se llamaría México. Y su mayor símbolo sería la Virgen de Guadalupe. No es casualidad que el padre Miguel Hidalgo utilizara la imagen de esta figura religiosa para bordarla en los estandartes de los primeros movimientos insurgentes que buscaban la Independencia de México.El culto a la Guadalupana es uno de los más importantes de los que se tenga registro en la iglesia católica. Cada año, miles de peregrinos —la mayoría de ellos mexicanos y de otros países hispanohablantes— viajan a la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe, el segundo templo mariano más visitado del mundo después de la Basílica de San Pedro, en Roma.En México, mucha gente no trabaja el 12 de diciembre porque lo considera un día de fiesta nacional. Como tradición, se le canta Las Mañanitas a la virgen durante los primeros minutos de esa fecha. Incluso se transmite en las cadenas de televisión comerciales más grandes del país, con coberturas que pueden durar hasta medio día."Es un fenómeno sociológico masivo que celebra uno de los mitos más maravillosos del mundo", observa Íñiguez Ramos.Identidad mexicanaDe algún modo, la primera suerte de nacionalismo que experimentó el pueblo mexicano fue la devoción a la Virgen de Guadalupe, ya que era practicada por casi todos los estratos sociales de la Nueva España, desde el indio y el mulato hasta el criollo y algunos españoles, según se explica en el libro Quetzalcóatl y Guadalupe: la formación de la conciencia nacional en México(1974), del historiador y antropólogo francés Jacques Lafaye.La devoción por la virgen morena no distingue clases sociales entre los mexicanos. Es alabada por grandes empresarios como Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y por la gente de a pie.De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador se registró como precandidato a la Presidencia de México el 12 de diciembre de 2017. Además, durante sus eventos de campaña con Morena, su partido, declaró: "Para ser más claro todavía: en nuestro movimiento se venera a la Virgen de Guadalupe, a Juárez y a las libertades".El pasado 1 de marzo, el mandatario mexicano agradeció al presidente estadounidense Joe Biden haber comenzado la reunión bilateral hablando sobre la Virgen de Guadalupe."Le agradezco que haya empezado está conversación de esa manera porque eso tiene que ver con el México profundo", le dijo.Entre otros devotos guadalupanos famosos de México también se encuentran Alex Lora, símbolo del rock nacional; Raúl Ratón Macías, boxeador y excampeón mundial; Rodolfo Guzmán Huerta el Santo, luchador e icono de la cultura popular mexicana, y Carlos Santana, uno de los mejores guitarristas de la historia.De este modo, la Virgen de Guadalupe se cuela en todos los estratos de la sociedad mexicana. Y en la historia podría estar la explicación.

