Así es el peso de 'Sexo en la ciudad' y Cristiano Ronaldo en la bolsa de valores

Así es el peso de 'Sexo en la ciudad' y Cristiano Ronaldo en la bolsa de valores

Las acciones del fabricante de equipos de 'fitness' Peloton cayeron un 17% tras el estreno del reiniciot de ‘Sexo en la ciudad’. 12.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-12T02:39+0000

2021-12-12T02:39+0000

2021-12-12T02:39+0000

En el primer episodio de la serie de HBO And just for fun... uno de los personajes muere de un ataque al corazón mientras hace ejercicio en una máquina de este tipo. La caída de las acciones del fabricante de simuladores también continuó porque Credit Suisse rebajó su precio objetivo para las acciones de la compañía de 112 a 50 dólares y cambió la calificación de las acciones de "por encima del mercado" a "neutral", informó CNBC.No es la primera vez que la cultura popular o el gran deporte influyen en la cotización de las acciones. A mediados de junio, por ejemplo, Cristiano Ronaldo apartó desafiantemente de su lado unas botellas de Coca-Cola y pidió agua corriente. Ese mismo día, la capitalización de la empresa se desplomó más de un 1,5%.Y en febrero de 2018, Kylie Jenner, publicó un tuit sobre la red social Snapchat: "¿Para qué usar Snapchat y quién lo usa todavía?". La capitalización de Snapchat ha caído desde entonces un 6%.¿Pero por qué las celebridades influyen tanto en marcas no vinculadas con sus nombres? Es que en la actualidad la oferta de casi cualquier producto supera la demanda, el impacto de la cultura de masas en la dinámica de las ventas y en los resultados financieros de las empresas ha aumentado notablemente. Por lo tanto, el hecho de que un acontecimiento mostrado en una película provoque un movimiento en las cotizaciones bursátiles no es una gran sorpresa, explica Serguéi Jestanov de la empresa de corretaje rusa Otkritie Brokerage: "Además de las cifras de producción, es muy importante la impresión que causa un producto en el usuario final. Y esta impresión se forma no solo por las cualidades objetivas del producto, sino también por su mención en algunas obras de ficción".Sin embargo, no es largo el efecto negativo, asegura Jestanov: "Un trimestre es suficiente para que los factores psicológicos se debiliten notablemente en cuanto a su impacto en los precios de las acciones".

