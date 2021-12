https://mundo.sputniknews.com/20211212/arqueologos-subacuaticos-hacen-un-mapa-de-mas-de-150-barcos-hundidos-para-evitar-expolios-en-cadiz-1119186753.html

Arqueólogos subacuáticos hacen un mapa de más de 150 barcos hundidos para evitar expolios en Cádiz

Arqueólogos subacuáticos hacen un mapa de más de 150 barcos hundidos para evitar expolios en Cádiz

Embarcaciones hundidas desde el siglo V a.C. a la actualidad están siendo catalogadas e inventariadas en la Bahía de Cádiz por investigadores de la Universidad... 12.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-12T09:30+0000

2021-12-12T09:30+0000

2021-12-12T09:30+0000

españa

andalucía

naufragio

arqueología

cádiz

barco

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1119187853_0:33:1081:641_1920x0_80_0_0_55ee637c3d22d4ea988eba1dbbe860b1.jpg

La marina española ha aprendido del pasado y ha dado un paso para evitar el largo trance que supuso el caso Odyssey. La División Logística de la Armada Española ha anunciado la llegada de un nuevo barco BAM–IS creado para la intervención subacuática.La embarcación cuenta con una inversión estimada de 166,5 millones de euros según la SEPI y será construida en la Bahía de Cádiz por Navantia. Se espera que esté operativa para 2025 y entre sus objetivos principales está la protección del patrimonio subacuático.Más allá de que el BAM–IS es un complemento necesario para el desarrollo de los nuevos submarinos S–80, en Cádiz hay mucha expectación por la noticia. Por un lado, el nuevo proyecto implica la creación de más de 1.000 puestos de trabajo en una de las regiones más castigadas por el desempleo en Europa y además, por otro lado, da solución a una carencia importante en la zona: el control de los fondos marinos.El polémico y judicializado caso Odyssey (2007) por el expolio de la embarcación Nuestra Señora de las Mercedes, hundida por un ataque británico en octubre de 1804, hizo saltar las alarmas. "Desde entonces hemos evolucionado, hay más conciencia del valor del patrimonio marino, pero aún así, nos queda mucho por hacer", cuenta a Sputnik Felipe Cerezo, director del Proyecto Herakles de la Universidad de Cádiz (UCA).Salidas al OdysseyEl caso Odyssey, en el que finalmente la justicia reconoció que la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration debía devolver a España el material expoliado a Nuestra Señora de las Mercedes en el fondo marino supuso la pérdida de la inocencia. En el fondo del mar había muchos secretos hundidos, mucha Historia y mucha riqueza y los piratas, en el fondo y en la superficie, nunca han dejado de existir.Esta es una de las razones que impulsaron a Felipe Cerezo a crear un mapa submarino que permita catalogar y localizar todos los pecios que yacen en el fondo de la Bahía de Algeciras y el Estrecho de Gibraltar.Su trabajo parte de una necesidad histórica, ya que hay "una enorme cantidad de material subacuático sin documentar, catalogar ni inventariar" y por lo tanto, fuera de una carta arqueológica. "Todo está sin una protección jurídica. Si no sabemos dónde están las cosas, ni qué hay exactamente, ¿cómo podemos protegerlas?", plantea Cerezo.El equipo de la UCA ha creado un mapa que cataloga ya más de 150 pecios hundidos que van desde el siglo V a.C. a la actualidad. Con esta iniciativa, la UCA pretende divulgar el valor patrimonial e histórico del fondo marino, pero también, proteger los yacimientos de amenazas y expolios."No son tesoros, es patrimonio"El equipo de la UCA prefiere no hablar en ningún momento de tesoros subacuáticos, ya que se trata de un término más afín a la visión de empresas privadas que explotan los restos de embarcaciones como tesoros a mercantilizar. Cerezo entiende las riquezas, no como plata y oro, sino como patrimonio.Inevitable la comparación con el expolio de arte griego en Atenas, por ejemplo, que nos obliga a disfrutar del Partenón por fascículos y en distintos museos del mundo, privándonos de su integridad.El Proyecto Herakles pretende proteger y profundizar en el fondo marino, con todos los conocimientos que implica. Los investigadores cuentan con equipos para fotogrametría, documentación mediante Sonda Multiház, Sonar de Barrido Lateral o Perfilador Paramétrico de Fondos, pero a la hora de la verdad, son herramientas que no ofrecen el grado de precisión necesario. "A veces sabes que hay algo, pero no sabes si es un ánfora o un neumático, por eso es esencial sumergirse"En función del periodo de investigación, los investigadores pueden llegar a pasar meses de inmersiones diarias. Herakles pretende llevar también el fondo marino a un público mayor valiéndose de la tecnología inmersiva con gafas 3D. "Lo que no se conoce, no se protege", advierte Cerezo.El centro del mundo en el fondo del marQue la Bahía de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar son un punto referente en la historia de los hombres y el mar es una obviedad. Todo acceso del Mediterráneo al exterior implicaba, durante siglos, navegar estas aguas difíciles en las que la bahía era un lugar idóneo para fondear, descansar y guardarse de los vientos. Eso explica que la zona que mapea Cerezo sea testigo de la historia naval."Lo que no esperábamos era encontrar pecios de un margen de tiempo tan grande y material tan bien conservado a tan poca profundidad", detalla el arqueólogo marino. Eventualmente, los trabajos de reforma del puerto de Cádiz están generando movimientos de tierra en el lecho marino que están facilitando el acceso a los barcos hundidos siglos atrás.En poco tiempo no solo han dado con más de 150 pecios, sino que han podido descubrir prácticas desconocidas, como la construcción a doble fondo de madera en un navío del siglo XVII, cargamentos sorprendentes de ánforas de cerámica o ecos sociales de la época, "no solo estudiamos las embarcaciones que naufragaron, también analizamos todo el material que hay de otras épocas, lo que los marineros arrojaban al mar". Con esos desechos el equipo crea un relato diacrónico para entender cómo era la vida en las zonas portuarias.Que sobre el lecho marino que ahora mapean se haya concentrado durante siglos, sino el mayor, uno de los más intensos tráficos marinos, permite abrir horizontes a la historia desde otro punto de vista. Sin embargo, España aún está muy rezagada.La conservación y estudio del patrimonio marino es una cuestión que se subdivide, en las Comunidades Autónomas. Analizando el mapa español, hay enormes carencias. "No existe una carta arqueológica subacuática a nivel nacional, no hay una política que regule esto y tenemos demasiados yacimientos susceptibles de ser expoliados". Solo Cataluña, Murcia o Andalucía tienen equipos que desarrollan estas labores, explican desde la UCA, pero en general, España está muy por detrás de otros países como Irlanda, Francia, Holanda o Grecia.A pesar de que la llegada del navío BAM–IS marca un rumbo de mejoría, Cerezo comparte cierto escepticismo. "Más que grandes inversiones en embarcaciones o infraestructuras, necesitamos más personal y más medios para investigación". El fondo marino lleva siglos esperando a compartir la historia que hemos depositado en él, que de esa historia no se apropien los cazatesoros, es también una forma de patriotismo y de invertir en nosotros mismos.

https://mundo.sputniknews.com/20210710/la-linea-la-ciudad-mas-pobre-y-criminalizada-de-espana-quiere-independizarse-como-ciudad-autonoma-1113991395.html

https://mundo.sputniknews.com/20210922/hallazgo-fortuito-dos-nadadores-localizan-un-tesoro-romano-en-las-profundidades-del-mediterraneo-1116316229.html

https://mundo.sputniknews.com/20210513/el-tesoro-en-el-fondo-del-mar-que-pone-a-peru-en-jaque-1112153505.html

andalucía

cádiz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

andalucía, naufragio, arqueología, cádiz, barco, 📝 reportajes