Vicepresidenta: el FMI ha condicionado la democracia en Argentina

La vicepresidenta propuso al FMI que asista a la nación sudamericana en encontrar los dólares que fueron depositados en el exterior."Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos", exclamó.La expresidenta le reclamó al mandatario, Alberto Fernández, que comprometa a la entidad multilateral para "que cualquier dólar que encuentre en el exterior" sea destinado al organismo, "que sea un puente de negociación con el Fondo".En el mismo sentido, le pidió al jefe de Estado "que convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para que todos le digan al Fondo que no se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación económica".Al repasar parte de la historia argentina, la exmandataria señaló que cuando el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) asumió la presidencia hace 38 años, recibió un país "que había quintuplicado su deuda externa, sin reservas en el Banco Central, con asonadas militares, con 30.000 desaparecidos".Lo mismo sucedió también con el expresidente Fernando De La Rúa (1999-2001), que dimitió en pleno estallido social por el corralito y el Estado de sitio."Deberían espabilar, porque los dos presidentes que tuvieron se los tumbó el FMI", deslizó al referirse al radicalismo, hoy en la oposición.En cambio, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) recibió "toda la tarasca (dinero), 57.000 millones de dólares para que pudiera ganar las elecciones y no pudieron torcer la voluntad del pueblo".Fernández observó que en Brasil se puede comprar una casa en reales y en Argentina se debe abonar en dólares.La vicepresidenta propuso por ello un "gran acuerdo nacional Argentina" que permita "abordar los problemas de la economía bimonetaria".Además, la vicepresidenta reivindicó también el período en la que fue jefa de Estado, al que definió como "único en crecimiento económico, en incorporar millones de ciudadanos a la inclusión social, en generar puestos de trabajo, industria nacional y autonomía para tomar decisiones".Además defendió que el peronismo fue capaz de duplicar la clase media en el país, de acuerdo al Banco Mundial.Lula y MujicaAntes de la disertación de la exmandataria se dirigió a la colmada Plaza de Mayo el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva (2003-2011).Lula también evocó al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y al paraguayo Fernando Lugo (2008-2012).Con estos "compañeros progresistas y humanistas", pudieron gobernar América del Sur, que experimentó "el mejor periodo de 2000 a 2012".El expresidente brasileño recordó también el "No" al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2005, la constitución en 2008 de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y en 2010 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).Lula agradeció la solidaridad que recibió mientras estuvo preso en Brasil, en particular la del presidente argentino, que cuando era candidato al Ejecutivo, en julio de 2019, lo visitó en la cárcel de Curitiba, en el Estado de Paraná (sur)."En cualquier situación este señor que está hablando ahora con 76 años estará a tu lado para que puedas hacer lo que sea necesario para mejorar la vida del pueblo argentino", le dijo Lula a Fernández.El primero en hablar fue el expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica (2010-2015), quien defendió la democracia aunque reconoció la imperfección de esta forma de organización del Estado.Esta fecha, Día Internacional de Derechos Humanos, coincide con los dos años de gestión del actual presidente.

