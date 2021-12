https://mundo.sputniknews.com/20211211/publican-nuevas-imagenes-del-misterioso-f-22-con-recubrimiento-brillante-1119222048.html

Publican nuevas imágenes del misterioso F-22 con recubrimiento brillante

Publican nuevas imágenes del misterioso F-22 con recubrimiento brillante

A finales de noviembre fue publicada una imagen del caza estadounidense de quinta generación F-22 Raptor bastante poco común, pues presentaba un extraño... 11.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-11T04:43+0000

2021-12-11T04:43+0000

2021-12-11T04:46+0000

defensa

f-22

avión de caza

quinta generación

🛡️ defensa viral

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1119221884_165:0:3463:1855_1920x0_80_0_0_46bc46052dfe511d66bfebfb32fb4d1e.jpg

Ahora, una nueva imagen ha sido publicada por el mismo fotógrafo, así como un video (minuto 3.27 y 9.16) de los ejercicios militares en los que fue avistado este particular caza, ofreciendo nuevas vistas de su recubrimiento.Curiosamente, el misterioso caza no lleva ninguna matrícula, lo cual también es poco común. No hay información sobre la función que debería desempeñar este recubrimiento, pero a juzgar por la manera cuidadosa en que ha sido aplicado, se hace evidente que no se trata de un caza que simplemente no ha sido pintado.Según algunos expertos en materia de aviación de combate, este material podría usarse para realizar pruebas relacionadas con los sistemas de búsqueda y guiado por infrarrojos. De hecho, meses atrás hubo reportes del avión de pruebas Composites Model 401 que llevaba un recubrimiento similar al que se puede ver en este F-22.

https://mundo.sputniknews.com/20211108/eeuu-aprueba-la-ultima-modernizacion-de-los-cazas-f-22-por-un-valor-de-10900-millones-de-dolares-1117974732.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

f-22, avión de caza, quinta generación, 🛡️ defensa viral