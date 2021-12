https://mundo.sputniknews.com/20211211/no-al-fmi-masiva-movilizacion-y-convergencia-de-la-izquierda-en-argentina-1119228843.html

"No al FMI": masiva movilización y convergencia de la izquierda en Argentina

Partidos del socialismo obrero trotskista y organizaciones populares combativas y ambientalistas realizaron una jornada de marchas en toda Argentina. Llenaron... 11.12.2021, Sputnik Mundo

Un día después de la fiesta popular que se vivió en la Plaza de Mayo para celebrar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, el epicentro político de Argentina fue el 11 de diciembre el escenario de una masiva marcha que nada tuvo de festiva y que unificó en una demostración de fuerza inapelable a los distintos partidos y organizaciones de izquierda.Más de 100 espacios del socialismo obrero trotskista y organizaciones populares combativas y ambientalistas realizaron una jornada de reclamos en las calles de toda Argentina para rechazar la continuidad de los pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 53.000 millones de dólares (si se incluyen intereses) tomada por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).Frente a la Casa Rosada, palacio de Gobierno y sede del Poder Ejecutivo nacional, convergieron el Frente de Izquierda –integrado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)– y decenas de organizaciones políticas, sindicales, sociales, ambientales y universitarias.Estuvieron presentes integrantes de Nuevo MAS, Convergencia Socialista, Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), Política Obrera, Libres del Sur, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS), Coordinadora por el Cambio Social y Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.También Diálogo 2000, Marabunta y organizaciones de la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Entre las organizaciones sociales y piqueteras independientes estuvieron Polo Obrero, Barrios de Pie, Movimiento Teresa Vive y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), entre otras."La izquierda es la única que reclamalo hay que reclamar que es que se vaya el FMI. Acá hace 20 años la rebelión popular le dijo a un gobierno ajustador que no iba más y salió a las calles por sus derechos y necesidades. Hoy también, porque es un escándalo que tengamos 44% de pobreza y siete de cada 10 chicos pobres luego de dos años de un Gobierno que decía que venía a terminar con el ajuste de Macri", dijo a Sputnik Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.Espada de DamoclesEl mes de diciembre en Argentina es un período de tensión social. Este año se cumplen 20 años de la crisis de 2001 que derribó al Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), provocado por el fracaso de la política económica neoliberal y los condicionamientos de un acuerdo con el FMI, que le soltó la mano por no cumplir con sus exigencias de ajuste fiscal.Los recuerdos del 'Corralito', retención al acceso a los ahorros bancarios dispuesto el 1 de diciembre de 2001, y del estallido social y represión institucional del 19 y 20 siguientes, siguen en la memoria de un pueblo que ve cómo sus dirigentes siguen tropezando con la misma piedra.Los partidos y movimientos de izquierda volverán a convocarse en la Plaza de Mayo los días 19 y 20 de diciembre, cuando se cumplan las fechas del vigésimo aniversario del estallidos social y la violenta represión institucional que causó 40 muertes, cinco de ellas en el corazón cívico nacional, espacio simbólico de las luchas populares y la democracia.El préstamo por un capital de 44.000 millones de dólares adscrito por el Gobierno también neoliberal de Macri es la 'espada de Damocles' que pende sobre la administración actual, que trabaja a contrarreloj para negociar un aplazamiento y nuevo calendario extendido de pagos para evitar un nuevo default.El presidente, Alberto Fernández, prometió a la ciudadanía que no sacrificará el desarrollo, el crecimiento y la recuperación económica a los intereses del FMI. Mientras, el Fondo demandó que Argentina reduzca el financiamiento del déficit fiscal con emisión, el mecanismo con el que el Gobierno multiplicó la base monetaria del sistema para sostener las enormes inversiones relacionadas a la crisis sanitaria y su impacto social.La vicepresidenta y expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), reconoció la historia de presiones que ha ejercido el FMI sobre el país y la democracia, en referencia tanto al crac de 2001 como a la crisis hiperinflacionaria que vivió el Gobierno de Ricardo Alfonsín (1983-1989), también atada de manos por el FMI, quien debió adelantar las elecciones.El acuerdo actual con el FMI obliga a Argentina a pagar 19.023 millones de dólares en 2022, 19.270 millones de dólares en 2023 y otros 4.856 millones de dólares para 2024. Las reservas del Banco Central son actualmente de 41.250 millones de dólares.

