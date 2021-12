https://mundo.sputniknews.com/20211211/la-historia-de-natalia-una-rusa-que-vive-en-uruguay-gracias-al-coronavirus---1119212358.html

La historia de Natalia, una rusa que vive en Uruguay gracias al coronavirus

Hoy conversamos con Natalia Prokhorova, una rusa oriunda de la República de Tartaristán, instalada en Montevideo, Uruguay, desde hace dos años.

Prokhorova nació en la ciudad de Kazán, capital de la República de Tartaristán. Es intérprete y docente de idiomas. Enseña ruso e italiano de manera virtual.“Cuando llegué a Uruguay hablaba solo inglés y portugués. Pensaba que con esos idiomas me iba a bastar pero me di cuenta que no, y para socializar más comencé a aprender español, pero aún no lo hablo 100%, todavía me cuesta un poco”, empezó contando Natalia Prokhorova sobre su aprendizaje del idioma español.Agregó que le encanta “conocer culturas diferentes” y que Uruguay le parece “un país muy particular”.En Montevideo, además de seguir enseñando idiomas por internet, Natalia se hace tiempo para distenderse y divertirse tomando clases de salsa, actividad que ya realizaba en Rusia pero, de acuerdo con la docente, en Uruguay “el estilo que se baila es diferente”.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

