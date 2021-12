https://mundo.sputniknews.com/20211211/historicas-defensoras-de-ddhh-seran-parte-del-proximo-parlamento-chileno-1119219423.html

Históricas defensoras de DDHH serán parte del próximo Parlamento chileno

Las vidas de Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo están cruzadas, no solo porque ambas son integrantes del Partido Comunista (PC), sino también porque sus vidas han estado comprometidas por la defensa irrestricta a los derechos humanos. A ambas la dictadura militar las torturó y mientras el padre de Lorena Pizarro se convertía en un detenido desaparecido, el de María Candelaria Acevedo se inmolaba a lo bonzo para que el régimen de Pinochet liberara a sus hijos.Marcadas a fuego por la dictadura cívico-militar chilenaLorena Pizarro tenía 10 años cuando su padre, Waldo Pizarro, dirigente del Partido Comunista, fue detenido el 15 de diciembre de 1976. Waldo y otros 12 altos dirigentes del PC fueron secuestrados en un lapso de 24 horas. Todos ellos hoy engrosan la larga lista de detenidos desaparecidos por la dictadura cívico-militar chilena.Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y diputada electa del PC, contó a Sputnik sus recuerdos de aquel día que le cambió para siempre la vida. "Nos llevaron a un negocio familiar que estaba en el centro de Santiago y tengo este recuerdo. Mi mamá diciéndole a una hermana, no puedo no llorar, son mis niños. Recuerdo que le preguntamos dónde estaba el papá y ella nos respondió que no sabía. Hasta el día de hoy no sabemos dónde está".La madre de Lorena Pizarro, Sola Sierra, fue una histórica dirigenta de derechos humanos en el país. Fue la primera presidenta de la AFDD. Ocupó ese cargo desde 1977 hasta el día de su muerte en 1999. El recuerdo de Sola Sierra sigue presente en Chile y así lo comenta su hija. "Yo lo he confirmado en esta campaña, porque dicen, ella es la hija de Sola Sierra. Ella sigue en el corazón del pueblo de una manera vital".Más de 30 años después de la desaparición de Waldo Pizarro, y tras una declaración de un mozo que trabajó en las dependencias, se supo la existencia del Cuartel Simón Bolívar: un centro de exterminio y desaparición forzosa de todos quienes pasaron por ahí. Se estima que más de 80 miembros del PC vivieron crueles e indescriptibles tormentos en el lugar para luego ser arrojados al mar. Entre ellos el padre de Lorena Pizarro.María Candelaria Acevedo tenía 24 años cuando el 9 de noviembre de 1983 fue secuestrada desde su hogar por la Central Nacional de Informaciones (CNI), la Policía política de Pinochet. Ella era militante de las Juventudes Comunistas. Su hermano, Galo Acevedo, también fue detenido ese día por el régimen. María Candelaria fue llevada hasta un cuartel de la CNI, ubicado en Playa Blanca en la comuna de Coronel, región del Biobío ubicada a 525 kilómetros de Santiago. En el lugar fue torturada y vejada por los agentes del Estado quienes cometieron atrocidades difíciles de narrar.Mientras María Candelaria era salvajemente torturada, su padre, Sebastián Acevedo desarrollaba una incesante búsqueda. Durante su última visita al Arzobispado de Concepción advirtió que se quemaría si no tenía respuestas.En su desesperación, el 11 de noviembre de 1983, Sebastián Acevedo se instaló en la entrada de la Catedral de Concepción, se roció con combustible y gritó "¡Qué la CNI devuelva a mis hijos… Señor, ¡perdónalos a ellos y también perdóname por este sacrificio!", y se inmoló ante los ojos de cientos de personas.El acto desesperado causó tal revuelo que motivó la liberación de su hija María Candelaria."El 11 de noviembre, cuando mi padre decide prenderse fuego en la catedral, los de la CNI me llamaron y me dijeron que hay un sacerdote que está preocupado por mi situación. Me señalaron que dependía de lo que yo dijera si me dejaban en libertad o no. Eso pasó durante unos minutos, me llevaron hasta el interrogatorio y ahí apareció este sacerdote, que en el fondo era militar", recuerda en conversación con Sputnik la diputada electa del Partido Comunista.Luego de la muerte de Sebastián Acevedo, a María Candelaria le llegó una citación de parte de la Fiscalía Militar a declarar. En ese momento fue detenida e incomunicada por cinco días. Pasó 14 meses encarcelada hasta que en 1985 obtuvo la libertad a través de una fianza. Luego de pasar más de un año privada de libertad, María Candelaria se incorporó rápidamente a la Agrupación de Familiares de Presos Políticos y a las Juventudes Comunistas.Tanto para el caso de Lorena Pizarro como el de María Candelaria Acevedo, la impunidad parece perpetuarse.Las diputadas electas y el nuevo ChileEn las elecciones del 21 de noviembre, el PC subió de nueve a 14 representantes en el Congreso. Contará con dos senadores y 12 diputados y diputadas, entre ellas Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo.María Candelaria en conversación con Sputnik se muestra orgullosa de ser diputada electa del Partido Comunista y del conglomerado Apruebo Dignidad: "Es un orgullo y una responsabilidad muy grande de cómo hacer las cosas. Nosotros hemos criticado mucho los gobiernos de la concertación, de los parlamentarios de la concertación, así como también los de derecha. Nosotros no queremos caer en lo mismo".Respecto al periodo parlamentario que iniciará el próximo 11 de marzo, es enfática en señalar que "no podemos dejar de lado el 18 de octubre de 2019, cuando la gente luchó y salió a la calle. Yo creo que esas son las principales demandas que tiene nuestro país, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a una pensión digna, a salarios dignos, medio ambiente, a terminar con las AFP. Son demandas que toda la gente siente suyas".Lorena Pizarro explica a Sputnik que una de las principales motivaciones que la llevó a lanzar su candidatura al Parlamento fue que siempre ha pensado que tiene que estar en todos los espacios donde se pueda ir a luchar para avanzar en un país más justo y, particularmente, en uno que tenga en el centro la defensa y la promoción de los derechos humanos.El indulto a los presos de Punta Peuco y la segunda vuelta presidencialEl Penal de Punta Peuco, ubicado en la comuna de Til Til, Región Metropolitana, están detenidos los militares en retiro y exagentes del Estado condenados por los graves crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El candidato presidencial de ultraderecha José Antonio Kast ha dicho en diversas oportunidades en la televisión chilena que los indultaría si llegase a la presidencia.La presidenta de la AFDD señaló a Sputnik que "tengo la convicción que el candidato de la extrema derecha no puede llegar al poder. Eso sería una desgracia para las inmensas mayorías. A mí no me extraña lo que representa José Antonio Kast, no me extraña que diga que liberará a los presos de Punta Peuco. Él es un símil de Pinochet, él es parte del sector fascista que violó durante 17 años los derechos humanos de manera sistemática"A su vez, la diputada electa María Candelaria Acevedo comenta que ella no cree que llegue el momento del indulto a los violadores de derechos humanos. "Yo creo que las mujeres que vamos a estar en el Parlamento y que tenemos una historia de defensa de los derechos humanos, saldremos a la calle como siempre lo hemos hecho, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que eso no pase".Al mismo tiempo, comenta sobre la importancia de la segunda vuelta presidencial. La diputada electa del PC señala que "tenemos que ganar esta segunda vuelta, tenemos que hacer carne el programa de Gabriel Boric que es un programa transformador, que hace los cambios estructurales que necesita nuestro país".

