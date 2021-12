https://mundo.sputniknews.com/20211211/el-gobierno-de-bolivia-dio-un-fuerte-impulso-a-la-produccion-de-biocombustibles-1119220337.html

El Gobierno de Bolivia dio un fuerte impulso a la producción de biocombustibles

El presidente boliviano, Luis Arce, remarcó la necesidad de incrementar la producción de combustibles a partir de plantas oleaginosas, que serían más amigables... 11.12.2021, Sputnik Mundo

El Gobierno nacional y empresarios privados realizaron el Foro de Biocombustibles "Camino a la Soberanía Energética", con el cual el presidente, Luis Arce, intentó dar un fuerte impulso a la elaboración de combustibles a partir de aceites vegetales. El encuentro concluyó con la conformación de un Comité Multiministerial de Biocombustibles (CMB), integrado por cuatro ministerios, los cuales se comprometieron a presentar un plan de trabajo en los primeros días de 2022.A pesar de que Bolivia vende sus hidrocarburos, tiene que importar combustibles. En lo que va de 2021, el país gastó más de 1.100 millones de dólares en su adquisición, que además el Estado otorga a la población con un importante subsidio, lo cual implica más pérdidas para la economía local."El desafío es generar energía limpia y al mismo tiempo ser amigables con el medio ambiente y la Madre Tierra", consideró.Del foro también participaron empresas y expertos de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Holanda, quienes compartieron sus experiencias y asesoraron al Estado Plurinacional para que se encamine en esta producción.Según el Ministerio de Medio Ambiente, el uso de biocombustibles permitiría reducir en un 50% la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI), principales causantes del calentamiento global.Para el Gobierno, al promover la producción de biocombustibles cumple con los compromisos asumidos ante las Naciones Unidas, en el marco de la COP 26, realizada en Glasgow, Escocia."El diálogo entre empresas y representantes internacionales, que adoptan este tipo de tecnología en sus países, es el mejor modo de intercambiar experiencias de buenas prácticas y recoger recomendaciones que mitiguen riesgos en su ejecución en Bolivia", evaluó el presidente."Estas iniciativas tienen la finalidad de incrementar la productividad y sustituir las importaciones a través de la introducción de tecnologías que, a partir de fuentes renovables, permitan producir biocombustibles para hacer frente a la desestabilización de cuentas fiscales externas", agregó el mandatario.El foro trabajó sobre cinco ejes: reforestación, cambio climático y generación múltiple de empleos; generación y diversidad de materia prima; diversificación e implementación tecnológica; capacidad de producción y comercialización; y distribución.El problema de la importaciónArmando Carrera Fernández es un analista especializado en cuestiones de energías, con más de 12 años de trabajo en el área de hidrocarburos. El foro le ha parecido "magnífico, porque han estado empresas internacionales que ya tienen experiencia en biocombustibles", dijo a Sputnik.Para Carrera, "el gran problema que tenemos actualmente en Bolivia reside en la importación de hidrocarburos. Podemos producir combustibles, pero no alcanzamos a cumplir con la demanda interna. Por eso recurrimos a otros mercados".Evaluó que si Bolivia produjera biocombustibles, el Estado dejaría de desangrarse con la importación de combustibles fósiles."Con los biocombustibles podríamos reducir el costo económico por la importación. Vamos a entrar a una nueva era, pensando en el bien del medio ambiente. Con los biocombustibles podríamos ayudar a la remisión de los GEI", consideró el analista.Para Carrera —también para el Gobierno boliviano— es necesario dejar atrás los combustibles fósiles. Primero, porque "en todo el mundo las poblaciones están creciendo. Por ello, se calcula que de aquí a 20-30 años no va a haber suficiente petróleo para toda la población, porque la demanda energética aumenta".Además, Argentina —uno de los países que compra la mayor parte de hidrocarburos— anunció que próximamente dejará de importar de Bolivia, porque incrementará su producción local, fundamentalmente en el yacimiento de Vaca Muerta.Sumado a ello, los dos años de pandemia de COVID-19 y la falta de movilidad afectaron al negocio internacional de los hidrocarburos, que recién empieza a recuperarse.Paralelo a esto, el Gobierno nacional da un gran impulso al desarrollo de la electromovilidad, mediante la promoción de la producción de autos eléctricos —como los desarrollados por la empresa Quantum— y la disposición de legislación favorable a este sector.El dilema ético sobre los biocombustiblesOrganizaciones ambientales y ecologistas observan que los biocombustibles hacen funcionar a los autos con alimentos, como maíz, mientras gran parte de la población mundial pasa hambre.Según el analista, "una de las prerrogativas a nivel internacional sobre el uso de biocombustibles radica en que se tienen que utilizar cultivos que no están destinados a proveer alimentos a personas".En el foro de Santa Cruz, los productores mencionaron que se puede y debe hacer biocombustibles con plantas oleaginosas, como soja, pero también cusi y totaí, que se obtienen de manera silvestre en el oriente y no son para consumo humano.Para que la población esté correctamente informada sobre los biocombustibles, es fundamental que el Gobierno haga un trabajo de socialización "pero no en la parte de arriba, por así decirlo. Hay que pensar en la parte del consumidor, el que va a comprar este biocombustible".Según Carrera, "se le debe explicar cuáles son las bondades, cómo va a contribuir al medio ambiente, además que el costo va a ser el mismo para el usuario, incluso se va a reducir. Para el mismo vehículo es más saludable el biocombustible".Y consideró que "al Ministerio de Hidrocarburos le falta socializar con ciudadanos de a pie más que todo, con sindicatos, federaciones de choferes y de transporte pesado". Para él, si se logra avanzar en este plan, "vamos a estar al nivel de los países que usan energías limpias".Crece la demandaEl ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo en el foro que "la demanda de combustibles renovables se duplicará para el 2030 y se pronostica que para el 2050 se cuadruplique la demanda".Molina, junto a los ministros de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles; de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca; y de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos; firmaron la conformación del Comité Multiministerial el 3 de diciembre pasado.Molina resaltó que el foro tuvo por objetivo "congregar a especialistas del mundo para identificar las potencialidades que tiene nuestro país también en materia agrícola, porque aquí vamos a articular a otros sectores como pequeños, medianos y grandes productores".Entre otras organizaciones con la que trabajará el Gobierno, mencionó a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), que tradicionalmente se oponen a las políticas del Ejecutivo.Molina comentó en el cierre del foro que "Bolivia incorporó leyes a su marco regulativo que viabilizan el uso de biocombustibles. Ahora, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, promueve el programa de Diésel Renovable y Biodiésel [también llamado éster metílico de ácido graso, o FAME]. Este combustible reemplaza en 100% al diésel convencional que proviene del crudo".Y aseguró que el Gobierno prevé construir en el departamento de Santa Cruz una Planta de Diésel Renovable, con capacidad para producir 9.000 barriles por día. Requerirá unas 450.000 toneladas de materias primas por año, como la soja, el jatropha, el totaí, el cusi y otros cultivos oleaginosos.

