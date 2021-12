https://mundo.sputniknews.com/20211211/el-explosivo-problema-del-ejercito-de-eeuu-perdida-de-municiones-y-granadas-por-falta-de-control-1119220786.html

El explosivo problema del Ejército de EEUU: pérdida de municiones y granadas por falta de control

El explosivo problema del Ejército de EEUU: pérdida de municiones y granadas por falta de control

Un nuevo informe pone de relieve las series dificultades que experimentan los militares estadounidenses a la hora de saber dónde se encuentran sus materiales...

defensa

eeuu

🎖️ especiales militares

La investigación fue llevada a cabo por la agencia estadounidense AP, que en el marco de la Ley de Libertad de Información obtuvo un listado de 1.900 incidencias de explosivos desaparecidos, en 1.066 de los cuales estaban involucrados el C4 o el TNT. En el resto de los casos se incluyen categorías como proyectiles de artillería, morteros, minas terrestres, granadas, cohetes y granadas antiblindaje de 40 mm.La información proporcionada por el medio abarca un período de tiempo de entre 2010 y 2020 y abarca todas las ramas de las Fuerzas Armadas de EEUU. Los Cuerpos de los Marines proporcionaron unos datos demasiado imprecisos como para que sea posible realizar un cálculo exacto de pérdidas por su parte, destacan en el medio.Mientras tanto, en la Fuerza Aérea detallaron que han perdido el rastro de unos 22 kilos de C4, así como unos 240 metros de cuerda de detonación y "varias" granadas de 40 mm. Por su parte, en la Armada aseguraron que se perdieron tan solo 20 granadas.Al mismo tiempo, el informe asegura que gran parte del arsenal perdido fue recuperado. Así, el teniente coronel Brandon Kelley, del Ejército de EEUU, informó al medio que esta rama de la Fuerzas Armadas tiene bajo total control el 99,999984% de las municiones y que aproximadamente la mitad de lo que se perdió fue recuperado. En la Armada aseguraron que encontraron todos los explosivos perdidos con la excepción de dos granadas.¿Cómo pueden desaparecer los explosivos en el Ejército?La investigación llevada a cabo por AP reveló que el mayor reto a la hora de mantener los registros de los explosivos es la propia naturaleza de cómo los militares estadounidenses almacenan y entregan los explosivos. Esto es especialmente relevante cuando se trata de entrenamiento y otros usos fuera de combate, como la liquidación de los materiales que no explosionaron.En los Cuerpos de los Marines explicaron que los explosivos desaparecen en muchos casos debido a discrepancias en los datos de inventarios, que a su vez son causadas por los errores humanos, como un mal cuento o documentación impropia. Al mismo tiempo, la investigación de la AP llegó a la conclusión de que hubo casos cuando las tropas falsificaban los registros para encubrir algunos robos, y en otros casos no informaron sobre los explosivos que faltaban. En otros casis simplemente fallaban a la hora de salvaguardar los explosivos. El medio lo confirma con el ejemplo del Ejército, cuyos datos fueron revisados manualmente y supusieron un verdadero reto para los investigadores, que no siempre pudieron determinar las cantidades de explosivos. Por ello, no es posible decir con certeza cuántos kilos de explosivos representan las 1.066 incidencias.Así, cuando los investigadores presentaron a la Armada documentos en los que se decía que fueron 26 granadas las que desaparecieron sin ser recuperadas —y no dos como lo aseguraron los militares—, estos últimos dijeron que no disponían de información sobre ello. Esto, a su vez, solo suscita incluso más dudas sobre la fiabilidad de la información disponible.Las víctimas de los explosivos desaparecidos y los peligros inminentesEs obvio que los materiales explosivos y municiones de gran calibre representan un gran peligro, que se multiplica cuando caen en manos de personas sin entrenamiento adecuado. Por ello suscita una enorme preocupación el hecho de que semejantes cantidades de municiones se pierdan. Uno de estos casos fue el de un especialista en demolición de la Marina, que estaba preocupado de que estallaría una guerra civil tras las elecciones presidenciales. Por ello, bloque por bloque acabó robando seis kilos de explosivo plástico C4 del campo de entrenamiento de Lejeune. Su crímen podría haber pasado desaparecibido si no fuera por otro incidente que ha sido investigado en la misma base militar en 2018. La investigación llevó a los agentes a los materiales explosivos que de alguna manera acabaron en manos de unos adolescentes. No se trata de casos aislados, y por desgracia, no todos acaban sin derramar sangre. Así, en agosto de 2021 un proyectil de artillería estalló en un desguace de Mississippi, matando a uno de los empleados que murió allí mismo. Dos días más tarde, otro proyectil intacto fue hallado en el desguace. Según contaron los agentes de la Policía, se trataba de un proyectil de los que se emplean en obuses de largo alcance. En la misma región ocurrió otro incidente en 2012, cuando un hombre resultó gravemente herido al intentar abrir uno de los 51 proyectiles antitanque que encontró en el polígono de pruebas de Shelby. Mientras algunos de estos incidentes recibieron la atención de los medios, como fue el caso de unos cohetes de entrenamiento que fueron hallados en unas casas residenciales en Fort Hood, Texas, hubo otros casos que no se hicieron públicos. Entre ellos estaba el caso cuando en 2013 36 cartuchos del explosivo TNT, que no estaban vigilados, fueron extraviados durante unos ejercicios militares en la base aérea de Clark en Filipinas. La investigación resume que los explosivos fueron encontrados en casas residenciales y almacenes, dentro de los cuarteles militares y en las cunetas de las carreteras. De hecho, incluso fueron encontrados en uno de los controles fronterizos entre EEUU y México. Y no se trataba de unas municiones oxidadas de la Segunda Guerra Mundial que se perdieron, sino de municiones que fueron robadas y extraviadas de los arsenales de EEUU. No solo explosivos: también miles de armas de fuego se pierdenEsta no es la primera investigación de este tipo que lleva a cabo la agencia. Así, unos meses antes fue publicado un informe basado en datos que también fueron obtenidos en el marco de la Ley de Libertad de Información, pero que trataba sobre armas de fuego.En él se detalló que entre 2010 y 2019 los militares estadounidenses perdieron de vista unas 2.000 armas, incluidos los rifles de asalto y lanzagranadas.Entre las causas que presentaron las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas para justificar estas pérdidas estaban las "puertas sin cerrar, robos, personal militar que se quedó dormido o fallos en la vigilancia y otros sistemas de seguridad".El informe causó un revuelo entre los políticos estadounidenses, entre los cuales estaba el senador Richard Blumenthal (Connecticut), que lo calificó de "absolutamente espeluznante" durante una audiencia con la secretaria del Ejército, Christine Wormuth.

