https://mundo.sputniknews.com/20211211/eeuu-quiere-prohibir-la-fracturacion-hidraulica-1119229137.html

EEUU quiere prohibir la fracturación hidráulica

EEUU quiere prohibir la fracturación hidráulica

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han vuelto a presentar un proyecto de ley destinado a prohibir la fracturación hidráulica. 11.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-11T23:32+0000

2021-12-11T23:32+0000

2021-12-11T23:32+0000

economía

eeuu

fracking

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105453/48/1054534832_0:84:1300:815_1920x0_80_0_0_1bc891a47b2685e084be484141c9328a.jpg

El documento se llama Ley de Protección de las Generaciones Futuras. Prevé detener la construcción de nuevas centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles, así como detener las exportaciones de petróleo y gas desde Estados Unidos. El proyecto de ley fue presentado por los congresistas Jan Schakowsky, presidente de la Subcomisión de Energía y Comercio para la Protección del Consumidor y el Comercio, y Nanette Díaz Barragán.Los autores del documento afirman que "ayudará a garantizar una rápida transición de los combustibles fósiles a las fuentes de energía limpias y renovables".El proyecto de ley cuenta con el respaldo de varias organizaciones ecologistas, como Food & Water Watch, Sierra Club, Oil Change International, Friends of the Earth, Centre for Biological Diversity, Zero Hour, Progressive Democrats of America, Earthworks y Climate Hawks Vote."Esta legislación es el enfoque más completo para lograr el objetivo de reducir las emisiones poniendo fin a la fracturación hidráulica, deteniendo las nuevas centrales eléctricas de combustibles fósiles y poniendo fin a las exportaciones de petróleo y gas que exacerban la dependencia mundial de las formas sucias de energía", dijo Mitch Jones de Food&Water en un comunicado.El proyecto de ley se presenta justo cuando un grupo de legisladores republicanos ha presentado otro documento que protegería la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y reforzaría la seguridad energética del país. "Se supone que el SPR no debe ser utilizado como un salvavidas para la agenda anticombustibles fósiles del presidente, que ha llevado a los precios más altos del gas en siete años", dice la republicana Cathy McMorris Rodgers.El proyecto de ley no permitiría a la Administración "retirar productos petrolíferos de la reserva estratégica", ni siquiera en forma de préstamo, salvo en casos de "grave interrupción del suministro eléctrico", dice el texto. La única condición para que las autoridades puedan abrir el SPR es que el presidente presente un plan de acción para aumentar el porcentaje de tierras federales arrendadas para la producción de petróleo y gas.

https://mundo.sputniknews.com/20201009/el-conde-dracula-revela-en-un-libro-para-los-ninos-los-impactos-de-fracking-1093079576.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, fracking