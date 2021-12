https://mundo.sputniknews.com/20211211/condenan-en-brasil-a-responsables-por-incendio-de-discoteca-que-dejo-242-muertos-1119215792.html

Condenan en Brasil a responsables por incendio de discoteca que dejó 242 muertos

Condenan en Brasil a responsables por incendio de discoteca que dejó 242 muertos

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal del Foro Central de la ciudad de Porto Alegre (sur) condenó a los responsables del incendio en la discoteca Kiss, que en... 11.12.2021

Los dos socios de la discoteca (Elissandro Spohr y Mauro Hoffmann) fueron condenados a 22 y 19 años de cárcel respectivamente, mientras que Marcelo de Jesús y Luciano Bonilha, miembros de la banda que actuaba cuando se produjo el accidente, pasarán 18 años en la cárcel; todos por un delito de homicidio simple, según precisó el portal G1.El incendio, que se produjo el 27 de enero de 2013 en la ciudad de Santa María (Rio Grande do Sul, sur del país) durante la actuación de la banda Gurizada Fandangueira, dejó 242 muertos y 636 heridos, la mayoría jóvenes de entre 17 y 30 años.Los responsables de la discoteca fueron condenados porque el local no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad y evacuación.En tanto, los miembros de la banda también fueron penados por utilizar fuegos artificiales en su actuación, sin tener en cuenta que las paredes y el techo de la discoteca estaban revestidos con una espuma muy inflamable.En los interrogatorios de los últimos días, Bonilha, que encendió el petardo que prendió fuego al local, dijo no sentirse culpable.La tragedia es la segunda mayor de este tipo en número de víctimas en la historia de Brasil, sólo superada por el incendio del Gran Circo Norte Americano de Niteroi en 1961.

