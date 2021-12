https://mundo.sputniknews.com/20211210/victimas-de-trauma-ocular-por-represion-en-chile-memoria-entre-musica-y-elecciones-1119215441.html

Víctimas de trauma ocular por represión en Chile: memoria entre música y elecciones

Víctimas de trauma ocular por represión en Chile: memoria entre música y elecciones

El sitio de memoria y de educación en derechos humanos Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi hizo entrega de los testimonios de víctimas de la represión...

En una emotiva presentación, se dio cierre al proyecto Democracia, memoria y derechos humanos. Perspectivas ciudadanas del Chile actual, el proceso constituyente y el estallido social, instancia en la cual se realizó la devolución de los testimonios de quienes compartieron sus vivencias y experiencias en la nueva colección testimonial del Archivo Oral de Villa Grimaldi, relativa a violaciones a los derechos humanos cometidas durante las movilizaciones sociales de 2019.En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el sitio de memoria Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y la fundación Friedrich Ebert convocaron a la presentación del cierre del proyecto de construcción de archivos de memoria que engrosará el acervo testimonial de la corporación.En la presentación, distintas víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile en el contexto de la represión por parte de fuerzas de seguridad del Estado, durante el estallido social del 18 de octubre de 2019 (18-O), detallaron la importancia de las instancias de rescate de la memoria reciente, acompañados por palabras de los involucrados en el proyecto, junto a números musicales de Roberto Márquez, del conjunto chileno Illapu y el colectivo musical Hacia la Victoria, integrado por víctimas de trauma ocular.Testimonios por la memoria recienteLos sobrevivientes de la represión estatal del estallido social en Chile destacaron la importancia de la iniciativa de registrar las memorias de las movilizaciones sociales para avanzar en un verdadero "nunca más"."Como sitio de memoria, nos sentimos honrados por la confianza que depositaron en nuestra institución, y reconocemos la valentía que han demostrado al recordar sucesos tan traumáticos. Sabemos lo difícil que es", sostuvo Cristián Castillo, vicepresidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.Castillo valoró los nuevos testimonios y reconoció que estos le generan sentimientos encontrados, "pues ellos revelan los déficit de la democracia en que vivimos, impidiendo que el anhelo de 'nunca más', se transforme en una realidad permanente"."Muchos quedamos con traumas oculares, aparte de lo demás que pasó: asesinatos, torturas, violaciones. Esto fue sistemático y eso no hay que olvidarlo, cuando el Gobierno dice que no fue sistemático, es una mentira. No puede ser que gente en Arica (norte) y en Punta Arenas (sur), pierda los ojos, eso estaba planificado", acusó Gloria Moraga, víctima de trauma ocular de la ciudad de Chillán (sur).La senadora independiente, electa por la región Metropolitana de Santiago y víctima de trauma ocular durante el estallido social, Fabiola Campillai, destacó que toda la lucha del pueblo chileno está en peligro, "tenemos que pensar que esto no puede volver a ocurrir. Porque un día se dijo 'nunca más' y hasta hoy, se han violado nuestros derechos", aseguró al recibir el micrófono."Libertad, verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición, esa es la lucha que hoy nos tiene de pie. No queremos más sangre derramada de nuestro pueblo", enfatizó Campillai.Juan Francisco Alarcón, sobreviviente de torturas al interior de la Sexta División de Ejército, en la región de Tarapacá (norte), subrayó las historias de sobrevivencia, fuerza y resiliencia expuestas en los distintos testimonios de sus compañeros."Lo cumplieron, cumplieron el mensaje. Era real, eso habla de que nunca abandonaron esas prácticas, están respaldadas institucionalmente. Es el mandato de guerra en que nos metieron, por mandato del presidente", advirtió Alarcón.Resiliencia musical"Nuestro proyecto parte como una iniciativa entre los compañeros víctimas de trauma ocular, y nace por la inquietud de querer visibilizar lo que nos pasó de una forma artística, para ser más escuchados, para llegar un poco más allá", puntualizó Sergio Totó Concha, sobreviviente de trauma ocular y miembro del colectivo de música Hacia la Victoria.El proyecto musical está integrado por 11 víctimas de la represión estatal, entre ellas Gustavo Gatica, emblema y uno de los casos más conocidos y visibles de trauma ocular producto de la represión policial durante el estallido social."Solo agradecer por este espacio. Creo que la memoria se construye, hay que trabajar en la memoria, y este es un buen ejemplo de cómo hacerlo", afirmó Gustavo Gatica en el escenario de Villa Grimaldi.Llamado a votarTodos los involucrados en el acto tuvieron palabras de concientización sobre la importancia de las próximas elecciones presidenciales para el pueblo chileno, sus conquistas y la necesidad de defender el proceso constituyente que se lleva a cabo en el país andino.La senadora electa Fabiola Campillai destacó que, "hoy nuestra convención está en peligro, toda esa lucha que se libró en las calles, se llevó vidas de nuestros compañeros asesinados, que se ha llevado sangre de nuestro pueblo, la libertad de nuestros compañeros. Toda esa lucha está en peligro, ante el fascismo, ante el negacionismo que hoy tenemos allí, luchando por el puesto presidencial".Carlos Astudillo, sobreviviente de la represión, considera que Chile ve amenazado a su pueblo con "una candidatura de extrema derecha" y negacionista. "Ante eso, tenemos que hacerle frente y es por eso que es tan importante esta obra testimonial donde se hace memoria", agregó."Podemos tener válidas y legítimas diferencias respecto a la candidatura de Gabriel Boric. Pero frente al fascismo no hay espacio para titubear. Hoy tenemos en la vereda del frente a [José Antonio] Kast, al fascismo. Un candidato a presidente que valora y respalda y que ha dicho que continuará con todo lo que nosotros hemos tenido que enfrentar", enfatizó Juan Francisco Alarcón.

