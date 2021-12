Un preso 'titktoker' se vuelve viral al publicar varios vídeos desde una cárcel de Madrid | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20211210/un-preso-titktoker-se-vuelve-viral-al-publicar-varios-videos-desde-una-carcel-de-madrid--video-1119179907.html

Un recluso del centro penitenciario de Aranjuez, en Madrid, se ha vuelto viral tras publicar un vídeo del menú que le ofrecen en la cárcel donde cumple... 10.12.2021, Sputnik Mundo

En España introducir aparatos electrónicos en los centros penitenciarios está prohibido. De hecho, según el reglamento, tener un móvil durante la condena en prisión supone la privación de permisos de salida durante dos meses, limitación de comunicaciones orales durante un mes y privación de paseos y actos recreativos comunes desde tres días hasta un mes como mínimo.Sin embargo, hay quien se salta a la torera la normativa y ha decidido no solo introducir un móvil, sino volverse todo un tiktoker profesional dentro de la cárcel. Se trata de Daniel Dalton, un preso que está recluido por tráfico de drogas en el módulo I del centro penitenciario de Aranjuez.En uno de los vídeos colgados, que ya suma más de 20.000 me gustas, el preso muestra la bandeja de comida del comedor para quejarse del menú a base de lentejas y un filete "revenido". En total son 29 los vídeos subidos desde la cuenta y en el primero de ellos ya se ve al protagonista en el interior de su celda, por lo que se da a entender que se creó la cuenta una vez dentro cuando cumplía condena.Además, Dalton no disimula en ocultar su paradero. En muchas de las grabaciones añade el hashtag #prisión y hace mención a la palabra "libertad". De hecho, él mismo el 6 de agosto publicaba en Instagram una foto acompañada de la siguiente frase: "En prisión y en enfermedad se conoce la amistad".Según ha podido confirmar Sputnik con fuentes penitenciarias, los internos de las cárceles españolas tienen derecho a recibir dos paquetes al mes, salvo primeros grados que solo pueden recibir uno. En uno de ellos, podría ir dentro el terminal. Las formas más habituales para introducirlos es mediante paquetes a través de vis a vis con familiares o bien a través de proveedores de alimentación de las empresas que suministran latas de conservas e incluso drones. En el caso de los drones, se cuelga el móvil y lo dejan caer durante la noche en el patio. En los últimos meses, se han incautado varias decenas de móviles en los centros penitenciarios.En España, a pesar de que está prohibido tener móviles dentro de prisión, se han incautado 24.467 teléfonos desde el año 2000 hasta el mes de abril de 2021. En el caso de Dalton, aún no se sabe si han incautado su terminal, todo parece indicar que no, pues el último vídeo fue publicado el 9 de diciembre, cuando ya se había hecho viral su vídeo mostrando la comida. Dalton se enfrenta ahora a una sanción de restricción de actividad por lo menos durante un mes por realizar este tipo de incumplimientos.

