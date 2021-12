https://mundo.sputniknews.com/20211210/que-hay-de-cierto-en-el-nuevo-reto-de-tiktok-que-asegura-descongestionar-la-nariz-con-ajo-1119153386.html

¿Qué hay de cierto en el nuevo reto de TikTok que asegura descongestionar la nariz con ajo?

¿Qué hay de cierto en el nuevo reto de TikTok que asegura descongestionar la nariz con ajo?

Cientos de personas se han animado a probar el reto en sus casas para comprobar si con ajo se limpia el interior de las fosas nasales. Si tú también quieres... 10.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-10T08:25+0000

2021-12-10T08:25+0000

2021-12-10T08:25+0000

españa

viral

nariz

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1119157642_0:82:278:238_1920x0_80_0_0_05799e55a985ade2de1e0c23aa6f15d6.png

Con las gélidas temperaturas es normal que se nos pele un poco la nariz y los labios. Ambas partes del cuerpo son zonas sensibles y las irritaciones y las heridas, que son mucho más habituales en el invierno, llegan a ser muy molestas. Para algunos más que otros.Es el caso de una usuaria de TikTok llamada @tecuentomividasoyvirgo, que ha publicado un vídeo bajo el nombre Explorando métodos ancestrales contra la congestión para limpiar sus fosas nasales. La española llamada Laura, que vive en Reino Unido, al comienzo de la grabación explica su hartazgo cada vez que se tiene que sonar la nariz.La limpieza nasal se realiza con una técnica natural a base de ajo, que se la vio a una excompañera de trabajo también llamada Laura. Consiste en meterse por cada orificio de la nariz un diente de ajo y dejarlo actuar durante 15 minutos. De este modo, asegura, se expulsará todo el moco. "Mi madre me va a matar cuando vea lo que hago con la comida que me debería comer", asegura en el vídeo.Pasado ese tiempo, la tiktoker se saca los dientes de ajo de sus orificios nasales y se ve cómo sale una gran cantidad de líquidos de su nariz. "Me siento renacida", finaliza su vídeo. Su publicación ha alcanzado más de 11 millones de visitas y ha motivado a muchas personas a comprobar si su remedio infalible funciona de verdad.Sin embargo, la española no ha sido la primera usuaria de TikTok en volverse viral al probar ese truco. Previamente lo hizo una joven llamada @rozalinekatherine, que publicó un vídeo en esa misma red social limpiando su nariz con ajo a principios de julio. En la publicación aseguraba que "realmente funciona", pero los expertos advirtieron ya por aquel entonces que podría suponer un peligro. Así lo aclaró el doctor Anthony Youn, un cirujano plástico con sede en Detroit que triunfa en TikTok. El primer motivo por el que puede ser perjudicial realizar este reto es porque el aroma picante del ajo puede causar irritación. El segundo motivo es porque la obstrucción de los conductos nasales puede causar daños en el revestimiento de la nariz.

https://mundo.sputniknews.com/20210504/la-congestion-nasal-puede-ser-letal-cuando-deberias-preocuparte-1111863355.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

viral, nariz, tiktok