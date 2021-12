https://mundo.sputniknews.com/20211210/paris-pedira-a-la-ce-abrir-el-procedimiento-contra-londres-por-la-disputa-pesquera-1119178728.html

París pedirá a la CE abrir el procedimiento contra Londres por la disputa pesquera

París pedirá a la CE abrir el procedimiento contra Londres por la disputa pesquera

PARÍS (Sputnik) — Francia pedirá a la Comisión Europea (CE) iniciar un procedimiento jurídico contra el Reino Unido por la disputa pesquera existente entre los... 10.12.2021, Sputnik Mundo

"Si los británicos no cambian su posición, pediremos a la Comisión Europea que anuncie este fin de semana el comienzo de un procedimiento jurídico. La CE se opuso a hacerlo hasta el último momento, pero nosotros solicitaremos que abra el procedimiento, lo cual significará que todos los europeos reconocen que los británicos no cumplen los acuerdos y exigen que lo hagan", dijo a la emisora de radio Franceinfo.A finales de noviembre Beaune anunció el 10 de diciembre como la fecha límite para solucionar la disputa mencionada, después de lo cual París planea poner fin a las negociaciones.Francia y el Reino Unido sostienen negociaciones sobre la solución de la disputa por las licencias para la pesca, pero hasta el momento no han logrado llegar a un acuerdo. París acusa a Londres de incumplir el convenio de Brexit en este aspecto.París anunció en noviembre que aplicará sanciones a Londres a raíz de ese litigo, pero más tarde las autoridades francesas decidieron no imponerlas mientras duren las nuevas negociaciones con el Reino Unido.

