https://mundo.sputniknews.com/20211210/las-campanas-por-la-libertad-de-assange-convergen-en-londres-ante-el-veredicto-de-apelacion-1119178129.html

Las campañas por la libertad de Assange convergen en Londres ante el veredicto de apelación

Las campañas por la libertad de Assange convergen en Londres ante el veredicto de apelación

LONDRES (Sputnik) — El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales se pronunciará en las próximas horas sobre el recurso presentado por Estados Unidos contra... 10.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-10T08:15+0000

2021-12-10T08:15+0000

2021-12-10T08:15+0000

internacional

caso del fundador de wikileaks julian assange

eeuu

reino unido

julian assange

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1119178290_0:155:3077:1886_1920x0_80_0_0_af3ece26c033cb378d360cea05d9d893.jpg

Mientras, las consignas, reclamos y denuncias de las distintas campañas por la libertad del fundador y ex director de WikiLeaks comienzan a retumbar frente al Palacio de Justicia, en el centro de Londres.La decisión de dos jueces de apelación —el jefe de la Judicatura, lord Ian Duncan Burnett, y el también lord juez Timothy Holroyde— se dará a conocer a partir de las 10.15 horas GMT.La sentencia se dictará en la sala 1 del Palacio de Justicia en una sesión pública que se emitirá también electrónicamente.Los jueces han de decidir si revalidan la sentencia de la magistrada de Westminster, Vanessa Baraitser, que denegó la entrega tras concluir, al final de un juicio largo y minucioso, que hay un "riesgo sustancial" de que el fundador de WikiLeaks se suicide en un penal estadounidense de máxima seguridad.O si aceptan, por el contrario, las garantías diplomáticas ofrecidas por Washington después del fallo original y están de acuerdo con los argumentos de sus representantes legales, que cuestionaron la integridad del principal testigo siquiatra de la defensa.De prevalecer la posición de los apelantes, la causa retornaría probablemente al Tribunal de Westminster hasta llegar, en última instancia, al Ministerio de Interior, que dirige actualmente Priti Patel, del ala dura del Partido Conservador.Pero, al mismo tiempo, una victoria de Assange no garantiza su inmediata puesta en libertad de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, donde está recluido, sin cargos en Reino Unido, desde hace más de dos años.La justicia británica podría rechazar una nueva propuesta de libertad cautelar, si Washington decide mantener el pulso judicial e intenta persuadir al Supremo del Reino Unido para que analice su demanda de extradición.EEUU reclama al periodista australiano y exdirector de WikiLeaks para juzgarle por un presunto delito de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y otros 17 por obtención y difusión de información confidencial en violación de la Ley de Espionaje.Las imputaciones están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de actividades de la guerra en Afganistán, 400.000 de acciones en Irak, 250.000 "cables sin editar" del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre los reclusos retenidos en Guantánamo.Los informes confidenciales desvelan pruebas e indicios de crímenes de guerra y se publicaron en su inmensa mayoría en distintos medios nacionales, como el New York Times, El País o The Guardian, en cooperación con WikiLeaks.Las asociaciones de prensa y organizaciones de Derechos humanos y libertades civiles alertan de que la extradición de Assange por difundir información contraria a los intereses del Gobierno estadounidense sería un atentado contra la libre expresión, el derecho a conocer y la profesión periodística en cualquier parte del mundo.

https://mundo.sputniknews.com/20211112/tema--boda-entre-rejas-de-julian-assange-1118173079.html

https://mundo.sputniknews.com/20211103/eeuu-quiere-ver-aplastadas-las-verdades-de-julian-assange-1117868148.html

https://mundo.sputniknews.com/20211028/el-abogado-de-assange-desmonta-la-critica-de-eeuu-del-informe-psiquiatrico-de-la-defensa-1117617369.html

eeuu

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

caso del fundador de wikileaks julian assange, eeuu, reino unido, julian assange